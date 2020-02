Alitalia, a Bruxelles non piace il prestito statale da 400 milioni Il ministro Patuanelli: «Non escludo un intervento antitrust, né lo anticipo». Il commissario Leogrande taglia il leasing delle auto aziendali dei dirigenti di Gianni Dragoni

Alitalia si restringe,taglia rotte lungo raggio e aerei

3' di lettura

Non è riuscita a tagliare il costo fuori mercato del leasing degli aerei, adesso azzera il costo del leasing delle automobili aziendali dei dirigenti. Il commissario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, ha deciso di fare una mossa come Enrico Bondi, quando diventò commissario di Parmalat. Da quanto risulta al Sole 24 Ore, l’avvocato Leogrande darà la disdetta anticipata del contratto di leasing per le Alfa Romeo Stelvio che i dirigenti hanno in uso promiscuo.

Da Bruxelles arriva la conferma che la Ue potrebbe contestare come aiuto di Stato l’ultimo rifinanziamento di 400 milioni di euro. «Non escludo» un giudizio negativo della Commissione europea sul prestito di 400 milioni ad Alitalia «né lo anticipo», ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, dopo l’incontro con la commissaria Margrethe Vestager.

Leggi anche: Perché 15 anni di salvataggi Alitalia non hanno funzionato

Secondo Patuanelli «la discontinuità economica che daremo alla cessione dei rami d’azienda sarà tale per cui, anche laddove dovessero essere valutati come aiuto di Stato i prestiti ponte che si sono succeduti, non ci sarà una ipotesi di ripetizione per la nuova compagine». Patuanelli ha escluso ulteriori prestiti ponte per Alitalia: «Non ce ne sarà la necessità, il dossier è in mano a un commissario capace che sta gestendo il nuovo bando che porterà a una soluzione definitiva». Alitalia ha convocato per il pomeriggio di giovedì 20 i sindacati per informarli delle misure decise dal nuovo commissario Leogrande insieme al direttore generale, Giancarlo Zeni. È prevista l’uscita dalla flotta di alcuni aerei per fine leasing (un Airbus 321 entro marzo, due Airbus 330-200 entro aprile, a metà anno un Boeing 777-300Er), contratti onerosi, che non saranno rinnovati. Verranno chiuse le rotte da Roma per Santiago del Cile e per Seul, in perdita. Da giugno partirà il nuovo volo per San Francisco da Fiumicino.

La “svolta francescana”

La novità è la risoluzione del contratto auto dei dirigenti, rinnovato l’anno scorso dai precedenti commissari. Nell’occasione le Jeep erano state sostituite dalle Stelvio. Rispetto alle perdite di Alitalia, la mossa di risparmio sulle auto è più d’immagine che di sostanza, ma indicativa - nelle intenzioni - di una svolta francescana nella conduzione della compagnia, che si accinge ad aumentare i lavoratori in cassa integrazione (ora sono 1.020).