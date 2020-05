Alitalia cancella il volo per New York: andata (via Parigi) a partire da 1.806 euro

Alitalia vende voli via Parigi con Air France

Abbiamo cercato sul sito di Alitalia i voli da Roma a New York (da Malpensa non ci sono più intercontinentali). Il 6 maggio, cioè domani, è in vendita un volo Fiumicino-New York JFK via Parigi Charles De Gaulle, operato da Alitalia da Roma a Parigi con un Airbus 321, poi Air France da Parigi a New York con un Boeing 777. Il viaggio di sola andata costa 1.806,25 euro, in economica, tariffa «economy flex». Per le tariffe più basse (ma sarebbero sempre posti in economica) c’è scritto «posti terminati». Lo stesso volo in «premium economy» è in vendita a 1.864,25 euro. Venerdì 8 maggio stessa tariffa, minimo 1.806,25 euro.

Un volo il 10 maggio costa 3.573,25 euro

Ma ci sono anche tariffe più alte. Domenica 10 maggio il sito di Alitalia propone per andare da Roma a New York lo stesso itinerario via Parigi, al pfezzo di 3.573,25 euro, sola andata. Mercoledì 13 maggio il prezzo del biglietto «scende» a 1.806,25 euro. Venerdì 15 maggio risale a 3.573,25 euro. Domenica 17 maggio il prezzo è di 1.806,25 euro, sempre in economica.

Andata e ritorno

Proviamo con i voli di andata e ritorno. Partenza l’8 maggio da Roma, solito itinerario via Parigi per New York Jfk, il biglietto di andata costa 519,25 euro. Il ritorno il 16 maggio da New York via Parigi e poi Roma costa 2.335,25 euro. Il volo transatlantico è sempre fatto da Air France, quello tra Parigi e Roma da Alitalia. Se compriamo il ritorno il 18 maggio spendiamo 1.301,21 euro. Se poi riusciamo a fermarci nella Grande mela fino al 21 maggio il ritorno, sempre via Parigi, costa “solo” 493,21 euro. Se invece partiamo da Roma il 10 maggio per l’andata, sempre via Parigi, paghiamo 2.481,25 euro. Il ritorno nelle date già indicate può costare da 2.225,21 euro (il 16 maggio) a 1.301,21 euro (il 18 maggio) a 493,21 euro (il 21 maggio).

Leggi anche / Come voleremo dopo il virus? Meno posti, biglietti più cari, imbarchi più lunghi

La protesta di piloti e assistenti di volo

Le sigle sindacali dei naviganti (Anpac, Anpav e Anp), riunite nella Fnta (Federazione nazionale trasporto aereo), hanno inviato una dura lettera di protesta al vertice di Alitalia e ai ministeri dello Sviluppo economico e dei Trasporti. Le associazioni professionali di piloti e assistenti di volo dicono di aver «appreso che Alitalia ha deliberato l’immediata chiusura dell’unico volo, a tutt’oggi operativo, che collega il nostro paese con gli Stati Uniti». La lettera rileva che il sito web della compagnia «a partire dal 5 maggio offre ai passeggeri, come unica possibilità di volare da Roma a New York un volo con scalo obbligato a Parigi affinché il viaggio prosegua poi con voli della compagnia Air France a prezzi peraltro altissimi (tra duemila e tremilacinquecento euro sola andata)».