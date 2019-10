Alitalia, un carrozzone con le ali sulle spalle dei contribuenti

(Ansa)

Torno a parlare di Alitalia perché il caso continua a riservare brutte sorprese. Adesso più che mai ci troviamo di fronte ad una situazione quasi paradossale: da una parte la vicenda della società sembra ingessata, con una gravissima situazione finanziaria che non si sblocca da anni e che, anzi, si avvicina sempre più al fallimento; dall’altra, la cronaca delle ultime settimane riserva di continuo nuove sorprese che meritano qualche approfondimento.

Cominciamo dalla settima proroga (fissata in sei mesi) chiesta dagli aspiranti azionisti, o presunti tali, per cercare di dipanare l’intricata matassa. Non c'è limite al peggio perché solo poco tempo fa Di Maio & C. ci avevano detto (o meglio: ci avevano fatto credere) che - con la scelta di Atlantia, dopo tanto tergiversare per via dei risvolti del Ponte Morandi di Genova, accanto a Ferrovie ed Air Delta - la strada sarebbe stata tutta (o quasi) in discesa: il più era stato davvero fatto. Gli ultimissimi sviluppi hanno invece dimostrato che non è andata proprio così perché, senza considerare l'offerta molto virtuale fatta in “zona Cesarini” dalla Lufthansa, ci sono state altre docce fredde: forse molti osservatori avrebbero dovuto essere più prudenti nel prendere per oro colato le parole del governo gialloverde allora in carica.

Al riguardo, mi viene pure un dubbio: non è che Di Maio, con il Conte-bis, abbia scelto il ministero degli Esteri anche per sbarazzarsi della patata bollente della compagnia aerea?

Ma l’aspetto più clamoroso dell'intera vicenda è un altro: tra le pieghe del decreto fiscale appena varato dal governo c'è anche il punto dolente di un nuovo prestito-ponte di 350 milioni accordato alla società. La notizia è passata quasi inosservata e, ad essere maligni, la ragione potrebbe anche essere che una parte dei politici pronti a fare, due anni fa, fuoco e fiamme sui 900 milioni accordati dal governo Gentiloni, è la stessa che, stavolta, non ha detto “bao” ed, anzi, ha avallato il nuovo flusso di denaro con rotta Alitalia.

Siamo, insomma, alle solite: per anni ci hanno continuato a ripetere che non ci sarebbero più stati i carrozzoni pubblici, ma oggi scopriamo invece che ce ne sono ancora, magari con le ali: per fare marciare l'ex compagnia di bandiera, il solito elemosiniere-Pantalone è costretto a bruciare, ogni giorno, qualcosa come 715 mila euro. Negli ultimi 40 anni, la spesa sostenuta ha così superato i 9 miliardi di euro: e poi dicono dei faraonici voli di Stato...