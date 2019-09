Alitalia, il cda Fs chiede una proroga al 31 ottobre per l’offerta con Atlantia

Domani si aprirà il confronto tra azienda e sindacati. La compagnia ha chiesto la cigs per 80 comandanti, 350 assistenti di volo, 750 dipendenti di terra, a rotazione, ma per una parte dei lavoratori di terra sarà a zero ore.

Al cda delle Fs ieri l’a.d. Gianfranco Battisti ha riferito sulle trattative con Delta e, in particolare, con Atlantia, il potenziale «quarto socio» individuato a metà luglio per completare la «Newco Nuova Alitalia». Il cda Fs ha deliberato la richiesta di proroga che Battisti presenterà al governo e ai commissari. Venerdì si riunirà anche il cda di Atlantia, ma in questa fase non sono previste decisioni.

Spetta al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli (M5S), che ieri ha incontrato ieri, stabilire il nuovo termine per l’«offerta vincolante e definitiva». Patuanelli due giorni fa aveva detto: «Cerchiamo di mantenere i tempi, il 15 è domenica». Ma l’obiettivo è irrealistico, perché manca un accordo sui punti chiave del piano industriale della Nuova Alitalia: le rotte transatlantiche nelle quali la nuova joint venture transatlantica Blue Skies tra Delta, Air France-Klm e Virgin(di cui Alitalia non fa parte, potrebbe rientrare come partner di secondo livello, come Aeromexico) rafforzerebbe Delta ed Air France e penalizzerebbe Alitalia, la richiesta a Delta di impegnarsi per una quota superiore al 10% e per future ricapitalizzazioni, la scelta dell’amministratore delegato.

Alitalia ha comunicato che i ricavi da traffico passeggeri sono aumentati del 2,5% in agosto rispetto al 2018 e del 2% nei primi otto mesi. I passeggeri in agosto sono stati «oltre 2 milioni» (+0,4%), con un aumento del 5,4% nel lungo raggio a 288.667.