Alitalia, Fs sceglie Atlantia per la cordata. Offerta a fine settembre È Atlantia il partner con il quale le Ferrovie dello Stato faranno la discussione finale del piano industriale per il salvataggio di Alitalia di Gianni Dragoni

Ecco la cordata che salverà Alitalia

2' di lettura

È Atlantia il partner con il quale le Ferrovie dello Stato faranno la discussione finale del piano industriale per il salvataggio di Alitalia. La scelta è stata fatta dal cda di Fs, al termine di quasi sei ore di discussione. Respinte le altre proposte. Si lavora quindi per costituire una cordata con quattro soci: Fs con il 35%, Delta con il 10-15%, Mef con il 15%, la società dei Benetton dovrebbe avere circa il 35 per cento.

GUARDA IL VIDEO / Ecco la cordata che salverà Alitalia

L’offerta entro fine settembre

Il lavoro tra Fs e Atlantia e gli altri partner proseguirà nelle prossime settimane per definire il piano e l’offerta finale, definitiva e vincolante, da presentare ai commissari per l’acquisto di Alitalia. L’offerta definitiva dovrà essere presentata entro fine settembre. I tempi dunque slittano in maniera sensibile e nel frattempo Alitalia continuerà a bruciare cassa. A fine settembre potrebbe trovarsi in dififcoltà. Il ministro del M5S Luigi Di Maio aveva prorogato fino al 15 luglio la data per l’offerta finale e vincolante. La Newco Nuova Alitalia dovrebbe partire con un miliardo di capitale.

Perché Atlantia

La holding controllata dalla famiglia Benetton ha avuto la preferenza già nelle valutazioni di Mediobanca, advisor di Fs, che ha fatto una relazione al cda di Fs. Da quanto trapela la società è stata ritenuta più affidabile dal punto di vista industriale e con la miglior solidità finanziaria rispetto alle altre proposte. Atlantia controlla Autostrade per l’Italia e Aeroporti di Roma, che gestisce lo scalo di Fiumicino, l’hub di Alitalia. Questo viene ritenuto un fattore importante per lo sviluppo della compagnia da risanare e per il rafforzamento del piano industriale.

Le richieste dei Benetton

Nella lettera di risposta inviata a Mediobanca, Atlantia ha chiesto più tempo per discutere il piano industriale, ritiene che quello già predisposto da Fs e Delta sia debole e a favore del vettore americano. Atlantia ritiene che debbano essere potenziati alcuni voli a lungo raggio verso Nord America e Asia e organizzato diversamente il servizio di assistenza (handling) a Fiumicino.