Alitalia blocca l’attività a Malpensa: da Linate le partenze scendono da 204 a 26 al giorno L'ultimo volo della compagnia sullo scalo sarà quello in arrivo alle 10.40 del 10 marzo da New York JFK. Quasi 50 mln la possibile perdita per il crollo del traffico causato dal coronavirus di Gianni Dragoni

(IMAGOECONOMICA)

4' di lettura

Alitalia chiude l'attività a Malpensa. Da Linate solo voli nazionali. Per andare all'estero con Alitalia si vola solo da Roma Fiumicino. La nuova emergenza per la compagnia è scattata dopo il decreto del governo dell'8 marzo che ha chiuso la Lombardia e attuato ulteriori restrizioni nella mobilità delle persone a causa del coronavirus. Alitalia aveva già fatto un taglio dei voli a partire dal 28 febbraio per l'impatto del virus sul traffico.

L'ultimo volo da New York

L'ultimo volo di Alitalia a Malpensa è quello in arrivo alle 10.40 di martedì 10 marzo da New York JFK (codice Az 605). A Malpensa l'attività di Alitalia era già stata fortemente ridotta da tempo, da ben prima che scoppiasse l'epidemia. C'era il collegamento per Roma, già ridotto da quattro a tre frequenze al giorno a fine febbraio. Adesso è sospeso. La principale compagnia che opera nello scalo in provincia di Varese è easyJet. Anche la low cost britannica però ha già ridotto i voli in seguito al calo del traffico delle ultime settimane. Per ora la decisione di Alitalia è una sospensione per il periodo indicato dal Decreto del presidente del Consiglio dell'8 marzo, quindi fino al 3 aprile.

Da Linate solo voli nazionali

Da Milano Linate ci sono solo voli nazionali e dal 9 marzo c'è una riduzione delle frequenze. Secondo l'Ansa in partenza dallo scalo cittadino per Alitalia sono rimasti 26 voli. Prima dell'emergenza coronavirus erano 204. In particolare, da Linate sono al momento confermate due frequenze al giorno (cioè voli di andata e ritorno) per Alghero, Cagliari, Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Palermo, Catania, Napoli, Perugia e tre frequenze al giorno per Roma (erano 19 prima dei tagli per il coronavirus, già ridotti a 15 il 28 febbraio). Anche da Venezia c'è un ridimensionamento dei voli, solo collegamenti per Roma con un numero minore di frequenze.

Anche Air Baltic interrompe i voli

Ufficialmente la compagnia parla di «sospensione» dei voli. I passeggeri coinvolti nelle cancellazioni potranno modificare gratuitamente le loro prenotazioni sui voli confermati o richiederne rimborso secondo le modalità indicate sul sito alitalia.com. Tuttavia non è semplice modificare le prenotazioni se ci sono meno voli o se sono stati cancellati. Dopo il decreto del premier Giuseppe Conte dell'8 marzo anche Air Baltic ha sospeso i voli per Milano e per Verona, in collegamento con Riga, fino al 30 aprile.

Le perdite di Alitalia

Il ridimensionamento dei voli di Alitalia avviene pochi giorni dopo che era già stata decisa una riduzione dell'attività nel tentativo di fare misure di efficientamento per ridurre le perdite. Il commissario straordinario nominato il 12 dicembre 2019 dall'attuale governo, Giuseppe Leogrande, ha avviato alcune misure per ridurre le perdite, che nel 2019 sono aumentate a circa 600 milioni di euro, 100 milioni in più dell'anno precedente.