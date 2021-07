Alitalia, come funzionerà la gara per vendere il marchio

4' di lettura

Nello spezzatino di Alitalia c’è anche il marchio. La futura compagnia pubblica Ita, infatti, non può comprare il marchio direttamente dai commissari di Alitalia insieme alle attività di volo. Il cosiddetto «brand Alitalia» dovrà essere messo in vendita con una gara «aperta, trasparente e non discriminatoria», secondo i principi fissati dalla Commissione europea nel negoziato con il governo che ha portato, il 15 luglio, all’accordo sulle condizioni per dare il via a Ita. Come sarà fatta la gara e quali saranno le condizioni non è ancora stabilito. In astratto potrebbe comprarlo anche un’altra compagnia, diversa da Ita che è molto interessata ad averlo.

C’è molta strada da fare



Ita prevede di fare i primi voli venerdì 15 ottobre, ma c’è ancora molta strada da fare per essere pronta al decollo. Tra l’altro la Commissione europea non ha pubblicato il testo della decisione che autorizza la nascita operativa di Ita. C’è una lettera ufficiale inviata il 15 luglio al governo, ma non è pubblica. Poiché la nuova compagnia prenderà il posto di Alitalia, prima dell’avvio dovranno essere revocati il certificato di operatore aeronautico (Coa) di Alitalia e la licenza di volo e i medesimi titoli dovranno essere assegnati alla nuova società, che è interamente controllata dal ministero dell’Economia. Per ora Ita non è una compagnia aerea, solo una società con poco più di 30 dipendenti, senza attività.

Loading...

I bandi di gara



I commissari di Alitalia, il senior Giuseppe Leogrande, in carica dal 12 dicembre 2019, Gabriele Fava e Daniele Santosuosso sono arrivati con questo governo il 5 marzo, devono preparare i bandi di gara per almeno tre procedure di cessione: il marchio, le attività di handling aeroportuale (con più di 3mila dipendenti), la manutenzione (oltre mille lavoratori).

Per Ita il brand è «imprescindibile»



Secondo fonti finanziarie, la gara per il marchio dovrebbe essere fatta con una certa rapidità, perché Ita è interessata a comprarlo e vorrebbe averlo prima del decollo dei primi voli. È una gara importante e delicata, benché sia forse più semplice delle altre perché non sono coinvolti lavoratori. Nel comunicato del consiglio di amministrazione del 15 luglio, che ha approvato «le linee» del piano industriale 2021-2025 con le variazioni richieste dalla Commissione europea, Ita su questo punto ha detto: «Il brand Alitalia sarà ceduto attraverso una gara pubblica, bandita e gestita da Alitalia in amministrazione straordinaria, alla quale Ita parteciperà in quanto ritiene il brand imprescindibile nella realizzazione del piano industriale».

Chi può partecipare alla gara



Uno dei punti chiave è come saranno stabiliti i requisiti per la partecipazione alla gara, cioè chi potrà partecipare. Per evitare eventuali operazioni speculative o di disturbo, il bando dovrebbe prevede che l’acquirente sia una compagnia aerea, ma anche stabilirne le caratteristiche, le dimensioni e il perimetro di attività. Ita non è ancora una compagnia aerea, finché non avrà Coa e licenza rilasciati dall’Enac. Il bando, come quelli delle altre gare, sarà soggetto a uno scrutinio della direzione Concorrenza della Commissione Ue, perché sia coerente ai requisiti di trasparenza e non discriminazione.