Alitalia, commissari divisi sul rinvio. Il conto per lo Stato oltre i 9 miliardi

Atlantia appare filo-Lufthansa. Tuttavia da documenti riservati risulta che i primi contatti con Lufthansa sono stati avviati da Fs, circa un anno fa, quando l’ad Gianfranco Battisti cercava un vettore come partner industriale e azionario della Newco. Il 29 novembre 2018 ci fu un incontro a Roma tra il senior management di Fs e di Lufthansa, accompagnata dall’advisor Merrill Lynch, sul «Progetto Az». Gli incontri sono proseguiti a Francoforte per un approfondimento, il 14, 17, 18 e 21 gennaio 2019. Poi le Fs hanno inviato una lettera con la richiesta di confermare la manifestazione d’interesse entro l’8 febbraio 2019. Lufthansa non ha mai risposto. Ha risposto Delta, come easyJet, che poi si è ritirata.

Fonti finanziarie precisano che le Fs non hanno una preferenza per Delta. Se Lufthansa si impegnerà nell’equity, la sua proposta di «partnership» verrà valutata da Fs.

Per i commissari c’è un’altra grana. Etihad reclama in tribunale un risarcimento danni per avere75 milioni di dollari per l’interruzione del costoso contratto di leasing dell’Airbus 340 noleggiato quando era premier Matteo Renzi. Un portavoce di Etihad ha dichiarato: «Etihad Airways ha stipulato in buona fede un contratto di leasing vincolante con Alitalia. Tuttavia la compagnia aerea italiana (...) ha cercato di recedere anticipatamente. Il contratto di leasing dell’Airbus A340 è stato stipulato su richiesta del governo italiano. Alitalia (...) ne ha tratto beneficio dal punto di vista economico grazie alla fornitura di servizi aggiuntivi».

«Etihad - ha aggiunto - ha acquistato l’aeromobile direttamente da Airbus attraverso un finanziamento stipulato con parti terze, garantito da ipoteca sull’aeromobile. Per evitare che l’aereo della Presidenza del Consiglio incorresse nel rischio di riappropriazione da parte dei soggetti finanziatori, il ministero della Difesa italiano aveva deciso di non siglare un accordo che prevedesse un’ipoteca sull’aeromobile. Si è quindi concordato un pagamento anticipato del leasing, pari a 25 milioni di dollari, in modo da consentire a Etihad di estinguere il debito residuo e liberare l’aeromobile da incombenze. Tale importo è stato poi detratto dai successivi canoni di leasing. Il valore totale di 75milioni di dollari dei pagamenti dovuti da Alitalia a Etihad per la durata dell’accordo rappresenta una frazione dei 168 milioni di dollari oggetto di speculazioni sui media».