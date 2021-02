«Alitalia compagnia nazionale». Ma il conto per lo Stato italiano sale a 12,7 miliardi Summit interministeriale (ma senza il ministro dell’Economia, Daniele Franco): «Avanti con il progetto Ita». La prossima settimana in calendario il confronto con il commissario Vestager di Gianni Dragoni

(Imagoeconomica)

Il ministro che ha le chiavi della cassa, Daniele Franco, responsabile dell’Economia, non è andato al capezzale dell’Alitalia, nel “vertice” interministeriale di ieri mattina al ministero dello Sviluppo economico, che dista solo 700 metri dal suo ufficio. Forse un segnale che in via XX Settembre non c’è l’intenzione di scucire altri soldi per tenere in volo la Cenerentola dei cieli.

Un calcolo aggiornato porta a 12 miliardi e 737 milioni di euro il costo di Alitalia per lo Stato e la...