Alitalia, corsa a ostacoli per il salvataggio. Tra imprevisti e complicazioni

La partita su Autostrade

E c’è un’altra partita in parallelo cui i Benetton guardano con attenzione, quella del rischio di revoca delle concessioni autostradali chiesta dal M5S dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova. E dunque gli «approfondimenti» e la richiesta di verifiche potrebbe dissimulare anche la volontà di capire cosa succede su questo secondo fronte, che per i Benetton ha un valore molto più alto rispetto all’investimento in Alitalia. Benché dal governo sia stato fatto capire al gruppo di Ponzano Veneto, anche se nessuno lo ammette ufficialmente, che una disponibilità a partecipare al salvataggio di Atlantia può favorire una distensione dei rapporti.

Di Maio vuole «contenere» i Benetton

La seconda incognita sul percorso è rappresentata dalla volontà del ministro Cinquestelle Di Maio di contenere il peso di Atlantia nel capitale della Nuova Alitalia. Di Maio non vorrebbe che la società dei Benetton avesse il 35% circa del capitale (sarebbe una quota analoga a quella prevista per le Fs), ma preferirebbe che questa fetta della torta venisse divisa in due fette più piccole: metà ai Benetton e l’altra metà dovrebbe andare a uno dei pretendenti più piccoli, purché sia in grado di presentare un’offerta valida e credibile.

L’offensiva di Toto

Il preferito di Di Maio sarebbe il gruppo di Carlo Toto, il fondatore di Air One che ha fatto un pressing notevole per entrare nell’operazione. Toto ha presentato anche un suo «contropiano» industriale, che prevede un’espansione della compagnia e il raddoppio delle destinazioni di lungo raggio. Il piano di Fs-Delta prevede invece una piccola riduzione della flotta, da 117 a 102 aerei nel 2020.

La proposta di Efromovich

Ma in pista c’è anche German Efromovich, l’imprenditore sudamericano, azionista di maggioranza della compagnia colombiana Avianca, che è ripartito da Roma giovedì dopo una serie di incontri con tutte le parti dell’operazione. L’ultimo incontro è stato con Di Maio, che - a quanto trapela - avrebbe espresso apprezzamento per la proposta dell’imprenditore nato a La Paz. Adesso Efromovich è a Chicago per ceracre di organizzare l’ofefrta da presentare a Fs.

Delta: «Vogliamo solo Atlantia»

A questo punto però la partita si è di nuovo complicata. Perché Fs e Delta vorrebbero come quarto partner solo Atlantia, società ritenuta più soliuda e con maggior epserienza nelle infrastrutture. La compagnia americana è arrivata a scrivere una lettera nella quale dice che vuole solo Atlantia e non gli ultimi arrivati.