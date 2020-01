Alitalia, un destino non segnato e un futuro da public company di Mario Benotti

La questione Alitalia e il suo futuro riguardano non solo l’idea di futuro del nostro sistema infrastrutturale e di trasporti, ma in un certo qual modo l’idea di Paese che abbiamo e che vogliamo costruire.

Non bisogna nascondersi il fatto che attorno ad Alitalia non solo siano stati commessi - a tutto voler concedere - errori ma che siano state compiute scelte scellerate, una fra tutte l’uscita progressiva dal fruttuoso mercato del lungo raggio per concentrarsi sul medio raggio, dove più forte è la concorrenza delle low cost. Ma a nostro parere non si può continuare ad affrontare il tema solo da un punto di vista finanziario, parlando di “spezzatini” e senza studiare un vero piano industriale. Studiarlo, e non mutuarlo a seconda dei momenti da questa o quell’altra compagnia ma ragionare su come rendere profittevole Alitalia. Sul Sole del 12 dicembre scorso Gianfilippo Cuneo ha invitato – per Alitalia e Ilva – a mettere in campo nuovi progetti e questo è giusto.

Il costo del personale in Alitalia nel 2018 incideva per un 19,2% sul fatturato mentre in Lufthansa per un importo pari al 19,4 per cento. Il dato è più interessante se visto in ottica di valore del fatturato per posto per mille chilometri: Lufthansa ha 77 euro per posto per 1.000 km volati mentre Alitalia ha 64 euro di fatturato per posto per 1.000 km volati. Il valore dei costi è uguale: 71 euro per posto per 1.000 km volati ma il problema è che Alitalia non riesce a catturare ricavi più alti a causa del segmento medio volato – cioè la lunghezza media del volo – nettamente inferiore rispetto ai competitor che effettuano voli molto più lunghi, sono concentrati sulle attività di lungo raggio e sono premiati in termini di ricavo medio per posto per km. Uno degli effetti causati da scelte scellerate degli scorsi anni.

A livello di costi, Alitalia è sostanzialmente competitiva al netto di una valutazione di inefficienza sul lato rentals/ownership degli aeromobili. Il dato è che il costo del leasing operativo di Alitalia è del 10-15% più alto rispetto al costo sostenuto dalle altre compagnie aeree che godono più solidità finanziaria. I lessor si fidano poco di Alitalia e si approfittano del suo scarso potere contrattuale dato dalla limitata dimensione aziendale.

Potremmo poi tentare di paragonare Alitalia addirittura a Emirates, che dichiara nel suo bilancio – ex fuel – di avere un 10% di utile netto di bilancio. Alitalia presenta – ex fuel – un Ebitda positivo per 688 milioni di euro. La voce carburante pesa in Alitalia per 808 milioni, pari al 26,3 % del fatturato. Immaginando un impatto del carburante non dissimile, la stessa Emirates – vista come puro modello di trasporto aereo – vola in perdita. Ma perché a nessuno verrebbe mai in mente di chiudere Emirates, al netto delle differenti capacità economiche degli Emirati? Perché gli Emiri immaginano di attirare con il trasporto aereo flussi di passeggeri aumentando la presenza sul territorio e affidando all’aereo il compito di essere uno dei motori di sviluppo del Paese. Dubai non è l’Italia e non ha i problemi di debito che abbiamo noi ma l’appeal che ha l’Italia è unico.