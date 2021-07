Alitalia diventa mini, Ryanair è pronta: «In Italia 4 miliardi nei prossimi 4 anni»

3' di lettura

Ha guardato la finale degli europei di calcio domenica sera? «Certo e ho tifato Italia, da irlandese non potevo fare diversamente. Mi congratulo con voi», ha esordito con la corona dei campioni in testa e la maglia dell’Italia. L’istrionico numero uno di Ryanair, Michael O’Leary si è presentato così all’intervista online nel mezzo di incontri istituzionali con i ministri per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti e del Turismo, Massimo Garavaglia. Obiettivo degli incontri presentare le richieste della compagnia che nei prossimi quattro anni intende investire 4 miliardi di dollari in Italia e negli aeroporti italiani basando 40 nuovi aerei Boeing 737-8200 Max di nuova generazione e portare il traffico a 60 milioni di passeggeri dai 40 milioni prepandemia.

Che cosa avete chiesto al governo italiano durante questi incontri?

I nostri piani per l’Italia sono ambiziosi, ma il governo deve capire che per le compagnie aeree continuare a pagare la tassa municipale su ogni biglietto aereo è uno spreco di risorse che servono soltanto a pagare le pensioni ai dipendenti di Alitalia. Abbiamo chiesto la cancellazione per quattro anni di questa tassa per tutti, solo così si possono liberare risorse e creare posti di lavoro soprattutto negli aeroporti italiani. Vogliamo ripartire da Ciampino come progetto post pandemia con il raddoppio della nostra presenza dagli attuali 100 voli al giorno, circa 5 ogni ora, a 200 voli. Al momento questa crescita non è possibile per le restrizioni ai movimenti e per le norme sull’inquinamento acustico. I nuovi aerei meno rumorosi del 40% e con meno emissioni inquinanti del 16% consentono il superamento delle restrizioni, è una scelta politica.

Nei vostri piani c’è spazio per una collaborazione con Alitalia?

Lo abbiamo sempre detto che una collaborazione sul feederaggio sui principali scali italiani è possibile, ma per noi non è una priorità. Sia chiaro: Alitalia non può ricevere 3 miliardi di aiuti statali e fare pagare alle altre compagnie la tassa municipale che serve solo a finanziare le varie ristrutturazioni della compagnia. Bisogna poi capire che cosa intende fare con gli slot di Milano-Linate e Ciampino che l’Antitrust europeo ha chiesto di alleggerire del 30 per cento.