Alitalia, è braccio di ferro con la Ue. Non ci sono i soldi per gli stipendi

I punti chiave Alitalia al momento non ha i soldi per pagare gli stipendi a fine aprile

I commissari chiedono al governo di anticipare 17 milioni prima dle via libera Ue

Bruxelles non dà il via libera al piano industriale della Newco pubblica, Ita

Il piano prevede 47 aerei passeggeri, ci sarebbero fino a 7.500 esuberi

Per i commissari l’ipotesi di affittare il ramo «aviation» a Ita è «una buona soluzione»

Alitalia non ha soldi per pagare gli stipendi alla fine di aprile, mentre prosegue il braccio di ferro tra il governo e la Commissione Ue sulla nascita di Ita, la nuova compagnia pubblica che sarebbe dotata di finanziamenti pubblici fino a 3 miliardi di euro. «La mancanza dei ristori combinati al fatto che da novembre in poi l’unica cosa che è arrivata è la seconda ondata di Covid, portano a questa situazione di grossa difficoltà finanziaria dell’amministrazione straordinaria», ha detto alla Camera il commissario di Alitalia Giuseppe Leogrande, il quale ha sottolineato «il lento avvio di Ita».

Tre punti di contrasto con la Ue

Sul piano industriale di Ita si susseguono gli incontri tra i tre ministri applicati al dossier, Giorgetti (Sviluppo economico), Franco (Economia) e Giovannini (Ifrastrutture), in contatto in videoconferenza con Bruxelles. Ma non c’è accordo, anche se l’intenzione è di chiudere il dossier rapidamente altrimenti Alitalia dovrà mettere gli aerei a terra. I punti di disaccordo sono tre. Il primo è il nome e il marchio, la Ue non vuole che la nuova compagnia adotti il nome di Alitalia, almeno per due anni, mentre il marchio dovrebbe essere messo all’asta («è a bilancio per 150 milioni di euro», ha detto Leogrande). Il secondo punto è lo spezzatino, la Ue non vuole che Ita abbia le attività di manutenzione ed handling.

Gli slot di Linate

Il terzo punto di contrasto sono gli slot di Linate. Secondo Bruxelles la nuova compagnia deve perdere metà degli slot attuali di Alitalia (che ha il 67% di tutti gli slot dello scalo milanese). Se questo avvenisse, gli slot, cioè le bande orarie di atterraggio e decollo, verrebbero riassegnati ad altre compagnie concorrenti, tra cui Ryanair, easyJet, Lufthansa, Volotea.

Ita vuole 47 aerei, 7.500 esuberi

È confermato il piano di Ita con soli 47 aerei passeggeri in partenza, meno di metà dell’attuale flotta di Alitalia (104 aerei). Secondo indiscrezioini ci sarebbero 7.500 potenziali esuberi sugli 11mila dipendenti attuali della compagnia, dei quali oltre 6.800 in cassa integrazione. Anche 100 piloti sono in cigs, a rotazione. L’ipotesi su cu ista lavorando il governo è una trattativa diretta tra i commissari e Ita per la cessione del ramo «aviation», cioè la sola attività di volo di Alitalia. I servizi aeroportuali (handling) e la manutenzione, come già detto, secondo la Ue dovrebebro essere venduti a terzi. Il governo chiede che Ita possa avere almeno una quota, da precisare l’entità, nei consorzi acquirenti di tali attività.

«Fare prestissimo»

«Occorre fare presto, anzi prestissimo per mettere in sicurezza l’azienda» e rendere operativa Ita, ha detto Daniele Santosuosso, uno dei nuovi commisari che Giorgetti ha affiancato a Leogrande, audito d alle commissioni Trasporti riunite di Camera e Senato insieme a Leogrande e al terzo commissario, il giuslavorista Gabriele Fava. «Stiamo gestendo sia pure in condizioni diciamo estreme e facendo il possibile e l’impossibile in modo da ottimizzare e riducendo i costi all’osso», ha detto Santosuosso. «È essenziale risolvere non presto ma ad horas il tema dei rapporti con Ita», ha sottolineato.