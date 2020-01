Alitalia, è legge il decreto che assegna i 400 milioni

Nuovi dirigenti

Come prima mossa Zeni ha nominato due dirigenti chiamandoli dall’esterno. Marco Comani proviene dalla ultralow cost Volotea (contestata dai sindacati per i salari più bassi d’Europa dei naviganti), con un passato in Alitalia ed Air One insieme a Zeni. Comani è il nuovo responsabile «strategy, network & revenue management», dovrà ridisegnare l’orario e la rete di Alitalia. Il secondo è Enrico Foresti, un ex Blue Panorama, ex Alitalia e ex Air One, che faceva il consulente. Foresti è un esperto di informatica nel trasporto aereo, deve rafforzare il sistema informatico di Alitalia. Per ora tutti gli altri sono stati confermati. Ma potrebbero esserci ulteriori cambiamenti.

Il rebus degli esuberi

Leogrande e Zeni devono ancora indicare come intendono incidere per ridurre i costi. I sindacati temono ulteriori tagli e respingono questa ricetta. Ci sono 1.020 dipendenti in cassa integrazione, sugli 11.500 totali. La cigs scade il 23 marzo, Leogrande ha già detto ai sindacati che bisogna prolungarla per un tempo indefinito, non ha precisato quale sarà il numero dei dipendenti che vuole mettere in cigs.

Le contestazioni del fisco a 3.000 lavoratori

Intanto il fisco ha mandato delle cartelle a circa 3.000 piloti e assistenti di volo reclamando il pagamento di imposte su voci variabili della busta paga del 2014 che erano state tassate solo per il 50% dell’importo, in applicazione di accordi sindacali firmati nel 2008 a Palazzo Chigi quando la vecchia Alitalia pubblica fu ceduta alla Cai dei Capitani coraggiosi. Si prevede che verranno contestati anche gli anni successivi al 2014, perché la situazione non è cambiata. Questo potrebbe essere un guaio in più per Leogrande e per le casse di Alitalia. Secondo i lavoratori e i sindacati, l’onere _ che va da 2.000 a 6.000 euro all’anno _ non dovrà ricadere sui lavoratori.

Il termine del 31 maggio

Secondo il decreto entro il 31 maggio «l’organo commissariale (...) espletare (...) le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali». Dalle audizioni in Parlamento del ministro Stefano Patuanelli e di Leogrande si è capito che entro il 31 maggio non ci sarà la cessione delle attività di Alitalia. In sostanza perché oggi non ci sono compratori.

La Newco Alitalia pubblica

Leogrande punta a far uscire la società dall’amministrazione straordinaria entro il 31 maggio. Se non ci sarà la vendita l’intenzione è di creare una nuova società, una Newco. La Newco potrebbe essere partecipata dalla compagnia commissariata oppure avere direttamente come socio lo Stato.