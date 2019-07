Alitalia, fonti Mise: verso newco con maggioranza Mef-Fs Quella aperta ieri è l'ennesima settimana decisiva per Alitalia: sono in programma infatti diversi incontri tra gli operatori interessati interessati, a partire dal gruppo Toto. Oltre a Toto, a farsi avanti nelle ultime settimane anche l'imprenditore colombiano German Efromovich, azionista di maggioranza di Avianca

Per il futuro di Alitalia si affaccia l'ipotesi di una newco con la maggioranza assoluta, confermata, di Fs e Mef. A dirlo sono fonti del ministero dello Sviluppo economico, che confermano anche la chiusura del dossier relativo alle offerte sull'ex compagnia di bandiera per lunedì 15 luglio, quindi senza ulteriori rinvii. Smentite quindi le indiscrezioni di stampa dei giorni che parlavano di una ulteriore proroga.

Round di incontri per gli operatori interessati

Quella aperta ieri è l'ennesima settimana decisiva per Alitalia: sono in programma infatti diversi incontri tra gli operatori interessati interessati, a partire dal gruppo Toto. Oltre a Toto, a farsi avanti nelle ultime settimane anche l'imprenditore colombiano German Efromovich, azionista di maggioranza di Avianca, atteso in Italia in questi giorni per un primo faccia a faccia con la capo cordata in campo per rilanciare la ex compagnia di bandiera. In partita ci sarebbe ancora anche il patron della Lazio, Claudio Lotito.