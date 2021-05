Sostegni bis: Franco, aiuti anche a imprese fino a 15 milioni di ricavi. Alitalia: «Ita avrà meno rotte e una flotta più piccola»

Digital tax: nel 2020 gettito per 233 milioni

«Complessivamente il gettito dai servizi digitali per il 2020 è pari a 233 milioni di euro», ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco al question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione del M5S sugli elementi in merito ai soggetti che hanno adempiuto al versamento della prima rata dell'imposta sui servizi digitali e al relativo gettito. «In sede di prima applicazione il termine per il pagamento della rata per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è stato prorogato al 17 maggio 2021 fissando al 30 giugno il termine per l'invio della dichiarazione annuale. A oggi sono stati ripartiti versamenti effettuati con modello F24 fino al 17 maggio 2021, per un importo di 98 milioni di euro da parte di 49 soggetti, 40 società di capitali e 9 soggetti non residenti, e sono stati rilevati dalla Ragioneria generale dello Stato, bonifici effettuai direttamente in tesoreria per un importo di 135 milioni di euro. Complessivamente, dunque, risulta un gettito dell'imposta sui servizi digitali per il 2020 pari a 233 milioni di euro», ha precisato il ministro dell'Economia Daniele Franco.

Enti locali, riforma complessiva del sistema crisi finanziarie

«La valutazione degli impatti finanziari per gli enti interessati dalla dichiarazione di incostituzionalità, dipenderà dall'interpreatazione della sentenza. Il governo sta attentamente verificando la compatibilità costituzionale dell'eventuale norma da emanare», ha detto il ministro dell’Economia Daniele Franco, rispondendo a un'interrogazione di Forza Italia sulle iniziative urgenti per scongiurare il rischio di dissesto finanziario per numerosi enti locali. «Il governo ha previsto l’istituzione di un fondo con una dotazione di 500mila euro per l’anno 2021, in favore degli enti locali che a seguito dell'applicazione dell'articolo 39 ter hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione per importi ritenuti non sostenibili, cioè superiori al 10% delle proprie entrate. Si tratta di una misura in linea con quanto fatto nel 2020». E ha annunciato che in vista della prossima legge di Bilancio, «si sta valutando una riforma complessiva del vigente sistema di governo delle crisi finanziarie degli enti locali».