Alitalia, la gara per il marchio: regole, pretendenti e possibili trabocchetti

easyJet e Air France-Klm non lo vogliono

L’a.d. di easyJet, Johan Lundgren, ha detto che il marchio non gli interessa. Neppure Air France-Klm, secondo l’a.d. Ben Smith, è interessata al marchio, che giudica comunque «un «brand» fantastico, uno dei più famosi tra le compagnie europee». Comprarlo dai commissari? «Non ha senso per noi», ha risposto sorridendo Smith al Sole 24 Ore.

La seconda tornata con ribassi

In tutte queste dichiarazioni ci può essere anche tattica. Nessuno scopre tutte le carte. È da ritenere probabile però che nella prima fase della procedura non ci saranno offerte. Cosa succederebbe in questo caso? Il bando dice che in tal caso i commissari «esperiranno la seconda fase di aggiudicazione con la richiesta a tutti i soggetti ammessi di presentare offerte vincolanti anche in riduzione rispetto al prezzo offerto». Se in entrambe le fasi ci fossero più offerte, si andrebbe ai rilanci, partendo dalla migliore offerta, per un importo «non inferiore a 10 milioni di euro».

Non c’è massima trasparenza

Probabile dunque che si vada alla fase dei ribassi. Ma di quale entità? Su questo il bando dei commissari non dice nulla, non lo spiega. È probabile che questo venga comunicato una volta andata deserta la prima tornata. Possiamo dire che su questo, dai documenti accessibili a tutti, al momento non c’è la massima trasparenza.

Le insidie

Nella fase dei ribassi si entra in un terreno insidioso. Ita, che stando a quanto trapelato non farà un’offerta di 290 milioni, dovrà fare attenzione che non le venga sfilato il marchio con ofefrte al ribasso. Altavilla ha detto ai suoi di esaminare anche un piano alternativo all’acquisto del «brand», per avere un altro nome diverso da Alitalia. Il prezzo a base di gara è quasi il doppio del valore contabile, il marchio è a libro per circa 150 milioni, come ha detto il 20 aprile scorso alla Camera uno dei commissari, Giuseppe Leogrande.

Terza fase, discrezionalità dei commissari

Se anche la seconda fase dovesse concludersi senza offerte adeguate si cambierebbe procedura. «I commissari straordinari procederanno quindi alla cessione del brand senza vincoli procedurali nei confronti dell'operatore economico da essi individuato», dice il bando. Per il terzo giro ci sarebbe quindi discrezionalità dei commissari.