Visco: serve Stato responsabile per gestire fase post emergenza. La ripresa sarà complicata, occorrono ammortizzatori evoluti

Banda alta in scuole e strutture sanitarie entro 2027

«Il nostro obiettivo - ha affermato il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale - è che nel 2027 vogliamo che qualunque casa ,scuola edifico con infrastrutture sanitarie sia connesso a banda alta. Per avere quello che serve nella maniera più efficiente possibile. Immagino che la maggioranza sarà collegato a fibra mentre un’altra parte si farà con il 5g che per allora funzionerà molto bene».

95% server Pa non sono in condizioni di sicurezza

Secondo Colao, «abbiamo il 93-95% dei server della Pubblica amministrazione non in condizioni si sicurezza. Qui nessuno è sicuro e non possiamo andare avanti così, abbiamo bisogno di cloud più sicuri perché i dati sensibili dei cittadini e quelli meno sensibili siano tenuti in sicurezza». Colao ha poi aggiunto: «Dobbiamo andare verso il cloud con la creazione del Polo strategico nazionale. Lo Stato allenatore si aspetta che tutte le imprese diano le loro proposte per creare un polo nazionale sicuro e ridondante le cui chiavi di accesso di crittografia siano in controllo pubblico e in cui possiamo avere i vantaggi di esser al sicuro con la nostra tecnologia».

Colao: su smart working andiamo verso modello misto

Colao ha anche detto che stiamo andando incontro «ad un modello misto, un modello di lavoro a distanza che permetterà alla gente di non essere angosciata per essere al lavoro alle 8. Ma ci sono anche elementi di socialità del lavoro e culturali da tenere in considerazione. Dobbiamo stabilire un quadro normativo e giuridico». Sugli aspetti culturali dello smart working, ha proseguito Colao, «non vorrei tornassimo indietro sulla qualità del lavoro femminile, dobbiamo essere attenti in particolare sulla gestione dei pregiudizi».