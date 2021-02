Alitalia, il governo conferma il piano per un «vettore nazionale» e apre il confronto con la Ue Nel vertice tra i ministri Giorgetti e Giovannini e il Mef «valutata la possibilità di portare avanti il progetto Ita». La prossima settimana collegamento con la commissaria Vestager di Gianni Dragoni

Il governo conferma il progetto di avere «un vettore nazionale del trasporto aereo» che nasca dal dissesto di Alitalia. L’indicazione arriva dal vertice interministeriale tra Mise, Trasporti e Mef che si è svolto stamattina. L’affermazione però è generica, non chiarisce come il governo intenda affrontare la drammatica crisi di Alitalia, che ha esaurito la cassa e ha rimandato a lunedì primo marzo il pagamento degli stipendi di febbraio, che sarebbe dovuto avvenire oggi. La sensazione è che il governo non abbia preso una decisione. Sonderà la Ue la prossima settimana.

Il progetto Ita

«Abbiamo valutato la possibilità di portare avanti il progetto Ita ed espresso la volontà di confermare un vettore nazionale del trasporto aereo», dice una nota congiunta dei ministri dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e delIe nfrastrutture e Trasporti, Enrico Giovannini. Si sono incontrati al Mise, insieme agli uomini del Mef. Assente però il ministro, Daniele Franco, c’erano il capo di gabinetto, Giuseppe Chiné, il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, il dirigente generale della Valorizzazione del patrimonio pubblico, Filippo Giansante.

Coinvolti Parlamento e Commissione Ue

«La procedura presuppone il coinvolgimento del Parlamento, che dovrà esprimersi sul piano industriale di Ita e della Commissione europea», si legge nella nota. Questo già si sapeva, non c’era bisogno di un vertice dei ministri per spiegarlo. Il governo intende muoversi in coordinamento con la Commissione Ue. La Dg Concorrenza di Bruxelles ha già sollevato numerosi rilievi al piano Ita l’8 gennaio scorso. La critica principale riguarda la mancanza di una vera gara per la prevista cessione delle attività di Alitalia a Ita, la Newco pubblica che può contare su uno stanziamento di 3 miliardi di euro del Tesoro per la ricapitalizzazione, deciso dal governo Conte. Soldi non ancora versati (eccetto 20 milioni).

Riunione con Vestager in videoconferenza

«La prossima settimana è prevista una riunione in collegamento tra i ministri Giancarlo Giorgetti, Enrico Giovannini, Daniele Franco e la commissaria europea Margrethe Vestager», dice la nota congiunta di Giorgetti e Giovannini. «Alla Commissione europea saranno presentate proposte per la risoluzione delle questioni ancora aperte», spiegano fonti ministeriali. La riunione potrebbe esserci martedì 2 marzo.

La Ue vuole lo spezzatino

Oltre alla gara (che i sindacati invece non vogliono) la Ue chiede una vendita separata, non a Ita ma ad altri operatori, delle attività di handling e manutenzione. Sarebbe uno spezzatino, che i sindacati confederali hanno rigettato. Quanto al parere del Parlamento, necessario ma non vincolante, solo la commissione Lavori pubblici e Comunicazioni del Senato si è già espressa, il 23 febbraio ha dato parere favorevole con osservazioni. La Trasporti della Camera non ha ancora dato il parere. Il piano è stato inviato da Ita il 21 dicembre sia al Parlamento sia alla Ue. Il parere avrebbe dovuto essere espresso entro il 6 febbraio. Alla Camera c’è stato un rinvio perché la posizione della Ue, in forte contrasto con il piano di Ita, ha creato una contraddizione e la necessità di chiarimenti. Poi è arrivata la crisi di governo. I tempi sono saltati. La commissione di Montecitorio affronterà di nuovo l’argomento la prossima settimana.