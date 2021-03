Alitalia, governo e Ue d’accordo sulla «discontinuità». Dalla prossima settimana il confronto tecnico

Alitalia brucia 50 milioni al mese

Il governo vuole evitare una gara, perché si impiegherebbe troppo tempo, almeno 4-5 mesi, mentre Alitalia ha finito la liquidità e nel frattempo dovrebbe mettere a terra gli aerei. La compagnia brucia circa 50 milioni di cassa al mese, quasi due milioni al giorno. Non è stato chiarito se Vestager sia d’accordo. Nella lettera dell’8 gennaio scorso inviata al precedente governo, la Ue aveva detto che il primo criterio per avere la discontinuità sarebbe la vendita delle attività di Alitalia «attraverso una gara trasparente, non discriminatoria e non condizionata».

Handling e manutenzione

Per le altre attività di Alitalia, cioè servizi aeroportuali di handling (concentrati a Fiumicino, con più di 3mila addetti) e manutenzione (circa mille addetti a Fiumicino), il governo sarebbe disposto a un compromesso, accettare l’impostazione di Bruxelles, cioè una vendita con procedura di gara separata dal lotto aviation. La Ue l’8 gennaio ha chiesto che queste attività non siano rilevate da Ita.

Leonardo smentisce interesse alla manutenzione

A Roma si sta però sondando se c’è disponibilità di Bruxelles ad accettare che vi siano consorzi con diversi soci, tra cui potrebbero esservi Ita e potenziali gruppi pubblici, per rilevare la manutenzione. Uno dei gruppi indicato da indiscrezioni, Leonardo-Finmeccanica, ha smentito qualunque interesse. Un altro nome che è stato fatto, ma sono solo voci, è la Atitech di Gianni Lettieri, che non ha fatto commenti.

Vestager: «incontro positivo»

Un portavoce della Ue ha detto che la vicepresidente Vestager ha avuto un «primo incontro positivo» su Alitalia con i ministri Franco, Giorgetti e Giovannini, durante il quale «hanno concordato di lavorare insieme in modo costruttivo per trovare soluzioni praticabili al dossier di Alitalia». Un commento molto asciutto, che non fa capire il possibile approdo della discussione, ma conferma che c’è il disgelo, dopo la freddezza delle scorse settimane.

Aumentano le poltrone: Giorgetti nomina due commissari «

Intanto una mossa a sorpresa è la decisione di Giorgetti, che ha la vigilanza sulle aziende in amministrazione straordinaria, di nominare altri due commissari, di sua fiducia. Vanno ad affiancare Giuseppe Leogrande, nominato dal predecessore, il Cinque stelle Stefano Patuanelli, il 12 dicembre 2019. Dice una nota del Mise: «In affiancamento e d’intesa con il commissario Giuseppe Leogrande, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha provveduto a integrare la terna dei commissari dell'amministrazione straordinaria Alitalia con l’avv. prof. Daniele Santosuosso, ordinario di diritto commerciale all’Università La Sapienza e il prof. avv. Gabriele Fava esperto giuslavorista. Ai commissari gli auguri del ministro di buon lavoro in questo momento particolarmente delicato per il Paese».