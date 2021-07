Alitalia-Ita, ecco il conto degli esuberi: subito 7.300, ma potrebbero scendere a 4.500

4' di lettura

Ita, la nuova Alitalia, ha messo finalmente le cifre sul tavolo. E la cruda realtà dice che la mini-compagnia, foraggiata da soldi pubblici, prevede di decollare il prossimo 15 ottobre con circa 2.800 dipendenti. La società dice che «avvierà le proprie operazioni con un numero di dipendenti pari a 2.750-2.950, che salirà a fine piano (2025) a 5.550-5.700 persone». Questo vuol dire che ci saranno migliaia di esuberi rispetto all’attuale organico di Alitalia, che ha 10.106 dipendenti, di cui oltre 6.800 in cigs a causa del Covid.

Esclusi da Ita 7.350 lavoratori



Quanti sono gli esuberi? Se facciamo una sottrazione tra la compagnia in amministrazione straordinaria e il numero minimo dei futuri assunti da Ita, c’è una differenza pari a 7.356 lavoratori. Questi sono i potenziali esuberi immediati, che resteranno nella vecchia Alitalia quando la società cesserà i voli per trasferite il ramo «aviation» a Ita. La data prevista per la transizione è il 15 ottobre prossimo, se sarà rispettata la tabella di marcia. Il 15 luglio il governo ha annunciato che c’è un accordo con la Commissione Ue, dopo sette mesi di negoziato, l’intesa deve ancora essere pubblicata e formalizzata.

Handling e manutenzione



Che fine faranno i lavoratori che restano in Alitalia? Una parte continuerà a lavorare nei servizi, sono i dipendenti dell’handling, oltre 3mila, in larghissima parte all’aeroporto di Fiumicino, forniscono i servizi di check in ad Alitalia e ad altre compagnie. Con la riduzione del traffico a causa del Covid molti sono in cassa integrazione. La loro attività di assistenza proseguirà, nei limiti dei voli che verranno fatti nei prossimi mesi, ancora inferiori al periodo pre-pandemia. Un altro gruppo di lavoratori è nella manutenzione, più di mille, in gran parte a Fiumicino. Anche loro continueranno a fare la manutenzione degli aerei Alitalia, a ritmo ridotto causa Covid.

Lo spezzatino



La Ue ha stabilito che queste due attività devono essere vendute dai commissari di Alitalia con procedure separate, «aperte, trasparenti e non discriminatorie». Questo vuol dire, almeno sulla carta, che anche altri soggetti diversi da Ita potranno candidarsi per comprare queste attività, che verranno collocate in due nuove società. Per questo i sindacati parlano di spezzatino. Ita potrà acquisire la maggioranza della società dell’handling, insieme ad altri soci. Ci sarebbero sei pretendenti per l’handling, secondo indiscrezioni. Nella manutenzione invece Ita, ha stabilito la Ue, potrà avere solo una quota di minoranza. Per quest’attività c’è l’interesse della napoletana Atitech di Antonio Lettieri.

Appalti esterni



Fino al completamento delle gare di vendita, queste attività lavoreranno per Ita con contratti di servizio, come se fossero appalti dati all’esterno. I lavoratori di queste attività non saranno esuberi, quantomeno non tutti. Ma non passeranno neppure nella «nuova» Alitalia. Ita ha detto che, qualora si aggiudicasse le gare bandite dai commissari per handling e manutenzione, è previsto a conclusione del piano, nel 2025, l’impiego di un massimo di 2.650-2.750 risorse per la parte handling e di 1.100-1.250 risorse nell’area manutenzione. Sono stime riferite al 2025, prima di allora molte cose potrebbero cambiare. E la storia di Alitalia insegna che di solito il consuntivo è peggiore delle previsioni.