Alitalia-Ita, dopo l’accordo con l’Europa lo scoglio dei sindacati

4' di lettura

Adesso c’è lo scoglio dei sindacati. La navigazione di Ita, la cosiddetta «nuova Alitalia», si fa di nuovo difficile dopo l’annuncio del governo di un accordo con la Commissione Ue sul piano industriale e gli aiuti di Stato. «Il piano è inaccettabile», è la reazione dei sindacati confederali, che contestano lo spezzatino e gli esuberi.

Il decollo con circa 2.800 addetti, nel 2025 5.550 dipendenti

Ita prevede di cominciare a volare il 15 ottobre con circa 2.800 addetti (2.750-2.950 ha detto la società) per il lotto «aviation», meno di un terzo dei 10.106 dipendenti attuali di Alitalia. Secondo le «linee» del piano industriale approvato dal cda il 15 luglio, Ita prevede di aumentare l’occupazione a 5.550-5.700 persone a fine piano, nel 2025. Restano a parte i lavoratori delle attività di handling e della manutenzione.

Loading...

Le gare per vendere handling e manutenzione



In base agli accordi con la Ue verranno vendute con procedure separate, e gare aperte, trasparenti e non discriminatorie. Ita può partecipare come socio di maggioranza alla cordata che parteciperà alla gara per l’handling, mentre per la manutenzione potrà essere solo socio di minoranza di un consorzio. Per l’acquisto della manutenzione è in pole position la Atitech di Napoli. Ita ha detto che se acquisisse queste attività, rispettando i paletti fissati dalla Ue, «è previsto a conclusione del piano (2025) l’impiego di fino a 2.650-2.700 risorse per la parte “Ground handling” e di 1.100-1.250 risorse nell’area manutenzione».

Le ipotesi per il 2025



Facendo la somma di tutti questi pezzi, se si avverassero le previsioni di Ita, nel 2025 tra il lotto aviation e le altre attività ci sarebbe almeno 9.300 addetti. Ma non sarebbero tutti lavoratori attuali di Alitalia, perché Ita vuole anche assumere dall’esterno. Inoltre ci sarebbe un nuovo contratto di lavoro per le attività di volo, con stipendi più bassi e maggior produttività. E anche i soci delle società per l’handling e la manutenzione potrebbero richiedere contratti più leggeri.

Al decollo 7.350 lavoratori non verranno assunti da Ita



La realtà è che nell’immediato ci saranno circa 7.350 lavoratori dell’Alitalia commissariata che non verranno assunti da Ita. Il 3 giugno uno dei commissari, Gabriele Fava, alla Camera ha detto che «i dipendenti di Alitalia sono 10.106». Se Ita riuscirà ad assorbire dal 2022 altri lavoratori (la società non ha detto quanti sarebbero, ha parlato solo del 2025) lo scenario più probabile è che ci saranno comunque alcune migliaia di esuberi effettivi. Su Ita «aspettiamo che il governo convochi le organizzazioni sindacali. Abbiamo letto dai giornali questa ipotesi di intesa tra il governo e l’Ue. Se si confermano le anticipazioni ci sembra un’operazione molto debole», ha commentato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.