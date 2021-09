Alitalia-Ita, nuova rottura della trattativa sul contratto e sulla cigs proroga solo di un anno

4' di lettura

La cassa integrazione per i dipendenti di Alitalia resta di un anno. Il governo non ha dato alcuna assicurazione alle richieste dei sindacati di estendere la protezione per chi non entrerà nella nuova compagnia, Ita, fino al 2025. E c’è una nuova rottura nella trattativa tra Ita e i sindacati sul contratto di lavoro per i 2.800 lavoratori che Ita deve assumere per dare il via all’attività. I sindacati confermano lo sciopero del trasporto aereo di venerdì 24 settembre. L’obiettivo di Ita, guidata dal presidente Alfredo Altavilla, resta il decollo dei primi voli il 15 ottobre.

L’incontro all’Eur

L’incontro tra Ita e i sindacati nella sede (provvisoria) della compagnia all’Eur è cominciato alle 16, dopo poco più di un’ora, secondo fonti sindacali, c’è stata la rottura, mentre è ancora in corso l’incontro. L’azienda ha espresso ai sindacati l’intenzione di andare avanti in maniera unilaterale con un «regolamento aziendale», senza un contratto collettivo condiviso con i rappresentanti dei lavoratori. Secondo i sindacati le proposte contrattuali di Ita prevedono un taglio medio di circa il 38% degli stipendi rispetto ad Alitalia e colpiscono soprattutto i naviganti, che hanno stipendi più alti rispetto ai dipendenti di terra (eccetto i dirigenti). Davanti al palazzo c’è un presidio dei lavoratori, con otre 250 manifestanti che occupano viale dell’Arte.

Sciopero venerdì 24 settembre

Confermato venerdì 24 settembre lo sciopero del settore aereo. Lo ha annunciato la Fit Cisl. «Sin da quando è iniziata la vertenza Alitalia-Ita abbiamo subito detto che il tema occupazionale era imprescindibile», ha commentato Monica Mascia, segretario nazionale Fit-Cisl, spiegando: «Il fatto che Ita sia una nuova azienda e che nasca ex novo non può costituire un alibi per non riconoscere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che fino ad oggi sono stati gli unici a pagare il prezzo delle strategie e delle politiche commerciali fallimentari».

Sulla cigs vertice con ministero del Lavoro e Alitalia

Per i lavoratori non sono positive neppure le notizie dell’incontro al ministero del Lavoro, avvenuto in mattinata, sulla procedura di cigs di Alitalia, con dirigenti del ministero e i commissari della compagnia. Il ministro Andrea Orlando non si è fatto vedere. I commissari hanno già chiesto a luglio il prolungamento della cigs, che scade il 22 settembre, per altri 12 mesi. I sindacati invece hanno chiesto nelle scorse settimane al governo che la cigs per gli esuberi e per chi non troverà lavoro in Ita (Alitalia ha oltre 10mila dipendenti) sia prolungata per tutta la durata del piano industriale della nuova società, cioè fino alla fine del 2025. Gli esuberi potenziali sono circa 7.500-7.700. Il governo non ha dato alcuna risposta, ma da quanto trapela ci sarebbero ostacoli a prevedere una cigs per più di un anno alla volta senza una nuova norma di legge. Quindi per ora la possibilità di proroga resta ferma a un anno, salvo ulteriori comunicazioni.

La decisione della Ue

I sindacati hanno chiesto ai commissari di Alitalia se l’azienda sia in fase liquidatoria, condizione che, a loro avviso, porterebbe obbligatoriamente al rispetto dei dettami normativi che implicano l’applicazione dell’art 2112 del codice civile, cioè non una vendita a pezzi di singoli «beni e servizi», come ha previsto un decreto del governo per aggirare l’art. 2112, ma la vendita di ramo d’azienda con il relativo personale. I commissari, secondo i sindacati, hanno affermato che non sono ancora in possesso della decisione di Bruxelles in merito ad Ita, annunciata il 10 settembre, e quindi non sono ancora stati in grado di modificare il programma commissariale.