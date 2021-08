Alitalia, Ita venderà i biglietti dal 26 agosto. In arrivo un nuovo programma di loyalty al posto di Millemiglia

2' di lettura

Nella giornata di giovedì 26 agosto ITA, la newco che prenderà il posto di Alitalia, avvierà le vendite dei biglietti per i propri voli che prenderanno il via dal 15 ottobre. Contemporaneamente, dalla mezzanotte di oggi 24 agosto scatterà lo stop alla vendita dei biglietti Alitalia. L’avvio della commercializzazione dei biglietti di Ita segue il conseguimento delle certificazioni (Certificato di Operatore Aereo e Licenza di Esercizio) che ITA ha ottenuto dall’ENAC il 18 agosto.

Rimborso biglietti Alitalia

Alitalia in Amministrazione Straordinaria dalla mezzanotte del 24 agosto dunque non venderà più biglietti per voli dal 15 ottobre. Contestualmente invierà una comunicazione tempestiva e diretta, tramite e-mail, ai clienti che hanno acquistato voli in partenza dal 15 ottobre. Al fine di garantire la piena tutela dei consumatori, speiga Alitalia, verrà data la possibilità di sostituire il volo con un altro equivalente gestito dalla Compagnia entro il 14 ottobre; altrimenti sarà possibile ricevere il rimborso integrale del biglietto.

Ok cda a offerta vincolante per asset volo Alitalia

Il CdA di ITA, che si è riunito sotto la presidenza di Alfredo Altavilla, ha deliberato di trasformare in vincolante l’offerta non-binding già inviata in data 16 agosto all’Amministrazione Straordinaria di Alitalia. Questa offerta comprende 52 aeromobili, un numero di slot correlato, oltre ai contratti e agli asset accessori del ramo Aviation per avviare le operazioni al 15 ottobre.

Il customer center

Inoltre e’ stata selezionata, attraverso un tender tra diversi operatori, Covisian come operatore del nuovo customer center di Ita, operato sfruttando tecnologie su cloud in collaborazione con partners come Salesforce e Amazon Web. Il servizio sara’ erogato dall'Italia. In piu’, sempre dal 26 agosto, e’ operativo il sito per la raccolta delle candidature delle persone interessate a lavorare in Ita. Per domani 25 agosto e’ stato invece convocato l’incontro con le organizzazioni sindacali, alle 10.30, per l'avvio della trattativa sul nuovo contratto di lavoro.

Un nuovo programma di loyalty

Ita, la nuova compagnia che subentrerà ad Alitalia, ha completato la progettazione di un nuovo e innovativo programma di loyalty, totalmente incentrato sulle esigenze di flessibilità e di accessibilità ai voli dei clienti, e conta di avviare a breve la procedura di scelta del fornitore tecnologico per la gestione del programma