Alitalia-Ita, la via crucis verso la nuova compagnia

Il decollo di Ita, la nuova Alitalia, è rimandato al 15 novembre. È l’ultima data prevista, ma non ancora una certezza. Quest’estate volerà, poco, la vecchia Alitalia. La compagnia ha pochi soldi e quindi fa pochi voli, per non esaurire tutta la liquidità e per evitare di dover mettere gli aerei a terra. Il percorso da Alitalia a Ita è una via crucis.

La Ue autorizza 39,7 milioni di indennizzi per il Coronavirus

I soldi ad Alitalia arrivano con il contagocce. Il 2 luglio la Commissione Ue ha autorizzato l’erogazione di ulteriori 39,7 milioni di euro di fondi pubblici, ristori per compensare i danni subìti per il Coronavirus, tra il primo marzo e il 30 aprile 2021. I commissari sono riusciti a pagare gli stipendi di giugno puntuali, ma non la quattordicesima, che è stata saldata solo ai primi di luglio.

Gli incontri con la commissaria Vestager

Intanto non è chiusa la trattativa tra il governo e la Commissione Ue per sbloccare la partenza della Newco pubblica Ita. Dopo l’intesa di principio raggiunta il 26 maggio, c’è stato un altro incontro il 30 giugno, in videoconferenza tra Roma e Bruxelles. Ma neppure questo è stato conclusivo. I ministri dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e dell’Economia Daniele Franco continuano a lavorare al dossier, per rispondere alle richieste dell’eurocommissaria alla Concorrenza, Margrethe Vestager.

Il fondo biglietti, dotato di 100 milioni

L’ultimo ostacolo era costituito dalla questione dei biglietti «prevenduti ma non volati» di Alitalia. La Ue non vuole che vengano usati per volare con Ita quando Alitalia cesserà l’attività, per rispettare il principio della «discontinuità economica». Il 30 giugno il governo ha varato per decreto legge la misura con la quale ritiene di dare soddisfazione a Bruxelles. Si è deciso di costituire un fondo biglietti dotato di 100 milioni per il 2021, presso il Mise. Il fondo, dice il decreto, è «diretto a garantire l’indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall’amministrazione straordinaria (...) e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali» a Ita.

Bruxelles vuole approfondire

Di fronte alla proposta italiana, illustrata dai ministri Giorgetti e Franco in videoconferenza, Vestager ha detto che deve approfondire il testo con i funzionari della direzione generale per la Concorrenza, la temuta «Dg comp». Nel frattempo il decreto, che contiene anche altre misure (tra cui il cashback e i licenziamenti), è arrivato alla Camera.