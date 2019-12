Alitalia, l’ad di Lufthansa: «Ci vuole partner giusto e ristrutturazione»

Organico a 5-6.000 addetti

Questo significa che, secondo le ipotesi fatte da Lufthansa ma non dichiarate ufficialmente, la nuova Alitalia potrebbe avere 5-6.000 dipendenti, rispetto agli 11.500 attuali. Lufthansa ha chiarito che non le interessa l’handling, i servizi di terra di Fiumicino, nei quali ci sono circa 3.170 lavoratori. Quest’attività dovrebbe essere ceduta. Secondo Lufthansa si possono trovare dei compratori senza difficoltà. Un’ipotesi è che l’handling vada a Swissport. Non è da escludere neppure Aeroporti di Roma, gestore dello scalo di Fiumicino, controllata da Atlantia.

Esuberi

I 5-6.000 lavoratori di Alitalia che, secondo Lufthansa, non troverebbero posto nella Newco non sarebbero tutti esuberi solo a condizione che vengano ricollocati i 3.170 lavoratori dell’handling. Gli esuberi effettivi andrebbero da 3.000 lavoratori in su, secondo l’impatto della razionalizzazione dell’handling. Altra area sensibile è la manutenzione (Mro) per la quale, eccetto la «line maintenance», Lufthansa dice che non ci sarebbe posto nella Newco e bisognerebbe trovare un partner.

Il precedente Swissair

La ricetta che i tedeschi ripetono è: prima Alitalia deve ridursi di dimensione, poi potrà crescere. A Francoforte si ricorda il precedente dell’ex Swissair: quando la nuova compagnia, Swiss, fu rilevata da Lufthansa era la metà della vecchia Swissair rimasta con gli aerei a terra nell’ottobre 2001, oggi è più grande di allora.

Dall’Italia 40mila passeggeri al giorno

Lufthansa è interessata ad Alitalia perché il mercato italiano è importante per riempire i jet del gruppo tedesco. Ogni giorno dall’Italia arrivano in Germania 40mila passeggeri, il 10% del totale di Lufthansa.

Partnership per il NordAmerica

Lufthansa sostiene che potrebbe offrire ad Alitalia una partnership commerciale migliore di quelle attuali sia sul NordAmerica sia in Asia. Spohr ritiene che la joint venture transatlantica di Alitalia con Air France-Klm e Delta non vada bene perché limita la possibilità per Alitalia di aumentare i voli. Lufthansa dice che la sua alleanza sul NordAtlantico con United consente a chi ha costi più bassi di aumentare i voli.