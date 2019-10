Alitalia, Lufthansa propone partnership a Fs ma senza entrare nel capitale Lufthansa ha scritto una lettera alle Ferrovie dello Stato in cui propone una partnership con la Nuova Alitalia di Gianni Dragoni

Lufthansa ha scritto una lettera alle Ferrovie dello Stato in cui propone una partnership con la Nuova Alitalia. Lo si apprende da fonti autorevoli. Il vettore tedesco propone un accordo commerciale con la Nuova Alitalia che dovrebbe nascere se verrà presentata l'ofefrta di Fs insieme ad Atlantia. Non è previso l'ingresso di Lufthansa nel capitale della Nuova Alitalia.





I tedeschi vogliono sostituire Delta

La lettera di Lufthansa sarebbe stata inviata anche al governo, al ministero dello Sviluppo economico. Secondo fonti vicine al dossier, la mossa di Lufthansa punterebbe a tagliare fuori Delta Airlines, il potenziale partner americano con il quale Atlantia ha ingaggiato un braccio di ferro per le rotte sul Nordamerica e altre questioni del piano industriale Alitalia. Stamattina da Londra Luciano Benetton, esponente della famiglia di Treviso che controlla Atlantia, ha fatto una dichiarazione a favore di Lufthansa, lodandone l'esperienza nella ristrutturazione di compagnie aeree.



Lufthansa è nella Star Alliance

Secondo indiscrezioni, ma non ci sono conferme ufficiali, ci sarebbero stati contatti già da alcune settimane tra Lufthansa e il gruppo Atlantia, che controlla Aeroporti di Roma e ha Lufthansa tra i clienti. Se divesse essere accolta la proposta di Lufthansa, sarebbe incompatibile con la presenza di Delta nella Nuova Alitalia. Perché Delta fa parte dell'alleanza SkyTeam con Air France-Klm e Alitalia, mentre Lufthansa è il pivot di un'alleanza concorrente, Star Alliance, che ha come partner negli Stati Uniti United Airlines.



I costi dell'operazione con Lufthansa

Andrebbe quindi individuato un socio della Newco Nuova Alitalia che metta la quota di capitale prevista (100 milioni) che dovrebbe mettere Delta. Inoltre questa proposta se accettata avrebbe la conseguenza di far uscire Alitalia dall'alleanza commerciale SkyTeam, l'operazione secondo stime costerebbe 300 milioni. Dunque ci sarebbero 400 milioni di costi da coprire.