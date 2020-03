Vendita Alitalia: manifestazioni entro 18 marzo, anche spacchettata Il documento contiene l’invito a manifestare interesse per l’acquisizione delle attività aziendali facenti capo ad Alitalia-Sai e Alitalia cityliner, entrambe in amministrazione straordinaria. È online sul sito della Procedura di amministrazione straordinaria

È online il bando per la vendita di Alitalia (foto Ansa)

1' di lettura

Le manifestazioni d’interesse per Alitalia devono arrivare entro le 24 del 18 marzo. I soggetti interessati potranno presentare una manifestazione d’interesse per le attività aziendali unitariamente considerate “Lotto Unico”; oppure alternativamente per il “Lotto Aviation”, il “Lotto Handling” o il “Lotto Manutenzione”. Ma «in caso di sostanziale equivalenza delle offerte all’esito della valutazione, saranno considerate preferibili, prima le offerte che avranno ad oggetto il Lotto Unico», si legge sul bando per la vendita della compagnia aerea.

Il bando Alitalia e Cityliner Visualizza

Online il bando

Il documento, che riporta come intestazione un “Invito a manifestare interesse per l’acquisizione delle attività aziendali facenti capo ad Alitalia-Sai e Alitalia cityliner, entrambe in amministrazione straordinaria”, è online sul sito della Procedura di amministrazione straordinaria.

Preferibili offerte intero gruppo, anche insieme

Nel bando viene precisato che anche «più offerte, interdipendenti, presentate contestualmente da più soggetti ma volte alla realizzazione di un progetto industriale sinergico, ovvero tra di loro indipendenti, ma risultanti comunque potenzialmente utili alla realizzazione di un progetto industriale sinergico, aventi ad oggetto nel loro complesso il Lotto Unico, saranno considerate preferibili, in caso di sostanziale equivalenza, alle offerte aventi ad oggetto singolarmente più di un Lotto».

Per approfondire:

● Coronavirus: tutte le istruzioni per i rimborsi, dai biglietti aerei ai pacchetti turistici

● Alitalia, Leogrande: favorevole a posizionamento pubblico rilevante