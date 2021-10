Alitalia, nessuna offerta nella gara per il marchio. Si apre la fase dei ribassi

3' di lettura

Si va alle offerte al ribasso per la gara di vendita del marchio Alitalia. Nella prima tornata i commissari della compagnia non hanno ricevuto offerte vincolanti alla scadenza di lunedì 4 ottobre, come anticipato dal Sole 24 Ore di oggi. Il prezzo a base di gara era di 290 milioni di euro, più Iva e tasse. Solo Ita, la «nuova Alitalia» che decollerà il 15 ottobre con i primi voli, è interessata al marchio per poter riavere il nome Alitalia e il sito di vendita dei biglietti, ma non a questi prezzi.

Scarsa trasparenza

L’Ansa ha confermato che la gara per il marchio Alitalia è «andata deserta». Ora si passa alla seconda fase, con offerte più basse. I commissari, Giuseppe Leogrande, Gabriele Fava e Daniele Santosuosso non hanno fatto comunicazioni, con la motivazione che la gara non è terminata. Una scelta che non dà trasparenza, malgrado gli interessi pubblici in gioco. Sull’esito della vendita c'è anche l’attenzione dei dipendenti, perché gli stipendi di settembre sono stati pagati solo per metà. L'altra metà, secondo i commissari, sarà pagata all'esito della gara per vendere il marchio. Purché ci siano i soldi.

Loading...

Le regole della seconda fase

Cosa accadrà ora? Si rafforza la probabilità che sia Ita ad aggiudicarsi il marchio, con un’offerta in forte ribasso rispetto al prezzo di partenza della gara. Il bando prevede che nella seconda tornata si potranno presentare offerte in riduzione del prezzo base. Secondo indiscrezioni sarebbero previste riduzioni di circa il 25 per cento. Dai commissari non sono emerse indicazioni né sui ribassi né sulla data per presentare le offerte. Secondo alcune fonti, la scadenza sarebbe intorno al 12 ottobre. Se ci fossero più offerte, sarebbero consentiti rilanci rispetto all’offerta migliore, di almeno 10 milioni.

Nella terza fase i commissari possono trattare con chi vogliono

Se anche nella seconda fase non ci fossero offerte e la gara andasse di nuovo deserta, i commissari potrebbero trattare con chi vogliono, a loro discrezionalità. È qui che vorrebbe inserirsi Alfredo Altavilla, presidente operativo di Ita, con un’offerta in forte ribasso.

Valore contabile 150 milioni

Il marchio di Alitalia ha un valore contabile di circa 150 milioni, ha detto in aprile il commissario Leogrande alla Camera. Questo potrebbe essere un prezzo più realistico per l’aggiudicazione. Ma secondo alcune fonti Ita potrebbe cercare di comprarlo per una somma molto inferiore. Tutto dipenderà se ci saranno altri pretendenti.