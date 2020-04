Alitalia, la Newco pubblica sarà creata in giugno con più di 90 aerei

Gli esuberi

Patuanelli non ha detto quanti dipendenti saranno trasferiti alla Newco. Ha parlato solo dei piloti. «La Newco Alitalia non partirà con i 25-30 aerei di cui si è parlato sulla stampa, non ho mai detto che avrà 25 aerei né 40, partirà con 90 aerei. Ma è evidente che voleranno solo quelli che il mercato consente. Non voleranno sempre gli stessi. Per i piloti non possiamo pensare che ci sarà un transito settoriale dalla Oldco, la vecchia società in amministrazione straordinaria, alla Newco. Daremo la garanzia a tutti i piloti di poter mantenere le referenze tecniche, altrimenti avremmo delle persone che escono dal mercato del lavoro». Intanto Alitalia ha chiesto la cigs fino a circa 6.800 dipendenti fino al 31 ottobre (su 11.600 dipendenti totali), la vertenza è aperta con i sindacati. «Credo che parlare di zero esuberi sia molto difficile», ha detto il ministro. Nella Newco «ragioniamo su una presenza dei sindacati nel board o su un modello a doppio livello come funziona in altri paesi». E il tipico modello a doppia rappresentanza è quello tedesco, con metà del consiglio di sorveglianza affidato a rappresentanti sindacali o dei dipendenti.

Alleanza, stop a Delta il 21 maggio

Altro tema critico è l’alleanza internazionale. La joint venture transatlantica con Delta scade il 21 maggio, perché Delta ha firmato un nuovo accordo con Virgin Atlantic e Air France-Klm da cui Alitalia è esclusa. Ci sono stati contatti tra il commissario e Delta per prolungare l’intesa transatlantica con un ruolo di Alitalia di «associate partner», ma non è mai stato firmato. Patuanelli ha detto che «il 21 maggio scade l’Antitrust sull’alleanza transatlantica con Delta e le altre compagnie di SkyTeam», cioè Air France e Klm.

L’impatto su Alitalia

Dopo il 21 maggio pertanto Delta non potrebbe più vendere biglietti di Alitalia sul mercato americano per voli verso l’Italia, né potrebbero essere venduti biglietti per voli fatti da Delta sul mercato americano in prosecuzione rispetto ai voli di Alitalia dall’Italia agli Usa (per esempio da New York per altre destinazioni in Nord America). Per Alitalia sarebbe un danno pesante, se il traffico aereo ripartirà. Patuanelli ha detto che «rispetto alle riflessioni fatte in novembre sul costo del cambio di alleanza, perché ci sarebbe un periodo vuoto senza un partner, con un mercato fermo questo tema non è più dirimente».

L’ipotesi Lufthansa

Nel frattempo si è proposta Lufthansa per un accordo commerciale. Quest’ipotesi ha trovato il supporto di esponenti del M5S, in particolare la senatrice Giulia Lupo, influente per le scelte del governo sul trasporto aereo, come ricordato da alcuni deputati tra cui Maurizio Lupi. L’ipotesi Lufthansa piace anche alla ministra De Micheli e ad altri del Pd. Sul tavolo c’è l’ipotesi concreta di passare a un’alleanza commerciale con Lufthansa. «Sarà oggetto di una valutazione fra più teste. Sarà compito del Mise - ha detto Patuanelli - con il Mef che sarà l’azionista di riferimento della Newco, insieme al commissario straordinario e alla nuova governance della Newco, capire se interloquire per un passaggio a una partnership potenziale con Lufthansa e Star Alliance».

Rigettata la proposta Efromovich

Patuanelli non ha parlato delle proposte giunte da privati per l’acquisto della compagnia. Diversi deputati, da Giorgio Mulè (Fi) a Claudio Durigon (Lega), hanno chiesto perché il commissario non le abbia considerate. In particolare quella del gruppo Synergy del sudamericano German Efromovich, che ha proposto un investimento «fino a un miliardo», ha detto Mulè. Patuanelli ha glissato. Ha detto che «non sono state presentare offerte così definitive da consentirci di cedere i complessi aziendali. Il gruppo Synergy aveva già presentato un’offerta nel luglio 2019 che non era stata ritenuta affidabile, ma era stata scartata dall’advisor che era Mediobanca, quindi un advisor di un certo peso».