Alitalia, i nodi della trattativa. Si va a una proroga del termine per l’offerta Lufthansa vorrebbe entrare nell'operazione in alternativa a Delta ma la proposta dei tedeschi non prevede una partecipazione azionaria alla Newco, ma solo una «ampia partnership commerciale». Questo la rende non competitiva rispetto a quella di Delta, secondo le prime valutazioni fatte sia da Fs sia all'interno di Atlantia di Gianni Dragoni

La proposta di Lufthansa di partnership con Alitalia non ha modificato la partita in corso per il salvataggio della compagnia. Per ora. Le Ferrovie dello Stato rimangono ingaggiate nella trattativa con Atlantia, ma non c’è ancora un accordo. Soprattutto non sono superate le divergenze tra la società di Benetton e Delta. Probabile che si vada a una proroga del termine per la presentazione dell’offerta, che scade il 15 ottobre.

L’esito della trattativa rimane incerto e aperto a diverse possibilità. I tedeschi vorrebbero entrare nell’operazione in alternativa a Delta, il vettore americano che ha dato la disponibilità a partecipare alla Newco Nuova Alitalia con una quota azionaria del 10%, a cui corrisponde un investimento di 100 milioni di euro. La proposta di Lufthansa, spiegata dall’ad. Carsten Spohr nella lettera inviata all’a.d. di Fs Gianfranco Battisti e, per conoscenza, al ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, non prevede una partecipazione azionaria dei tedeschi alla Newco, ma solo una «ampia partnership commerciale». Questo la rende non competitiva rispetto a quella di Delta, secondo le prime valutazioni fatte sia da Fs sia all’interno di Atlantia.

Qualcun altro dovrebbe mettere i 100 milioni al posto di Delta, ma l’ipotesi viene scartata perché è già difficile arrivare alle quote del 35% ciascuno (o 37,5%) previste per Fs e Atlantia, cui corrisponde un esborso di almeno 350 milioni a testa. La compagine verrebbe completata dal ministero dell’Economia, con il 15% circa.

Costi per 400 milioni

Altra conseguenza di un eventuale ingresso dei tedeschi nell’operazione sarebbe l’uscita di Alitalia dall’alleanza SkyTeam, che comprende anche Delta e Air France-Klm. Lufthansa fa parte della rivale Star Alliance e il suo partner americano è United, concorrente di Delta. L’uscita di Alitalia da SkyTeam avrebbe un costo stimato sui 300 milioni. Dunque nel complesso ci sarebbero 400 milioni di costi in più da coprire. Dopo una prima sorpresa le valutazioni sulla proposta di Lufthansa di chi lavora al dossier sono tiepide. Anche perché la lettera non contiene impegni vincolanti né i contenuti della proposta commerciale.