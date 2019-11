Alitalia: nuova liquidità per assicurare la cassa

(Ansa)

L'operazione Nuova Alitalia è stata lanciata da circa due anni e mezzo: la gestione commissariale è iniziata, infatti, il 2 maggio 2017. Il termine per presentare un'offerta di acquisto vincolante, più volte slittato, è fissato per il prossimo 21 novembre: le Fs stanno trattando con Atlantia e Delta per creare una cordata di cui dovrebbe far parte anche il Mef (15%). Anche Lufthansa è interessata a rilevare la compagnia, ma solo a condizione che sia prima ristrutturata: il piano originario dei tedeschi prevedeva 6mila esuberi su 11mila dipendenti. Alitalia non ha rimborsato il prestito statale di 900 milioni di euro, né gli interessi pari a 145 milioni di euro, perché sta esaurendo la liquidità e nel decreto legge fiscale ha ottenuto un nuovo finanziamento di 400 milioni di euro.

Per approfondire:

Alitalia, la partita a poker di Lufthansa

Lufthansa: non interessati a entrare in Alitalia, prima ristrutturazione e newco