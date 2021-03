Alitalia: Ue, incontro tra Vestager e ministri costruttivo

I punti chiave Si profila una mini-compagnia

A rischio gli stipendi di marzo

Il commissario Ue: «Alitalia ha avuto tanti soldi»

Si intensificano i contatti tra il governo e la Commissione Ue sul piano di salvataggio di Alitalia. I tre ministri dello Sviluppo economico, Giancarlo, Giorgetti, Economia, Daniele Franco, e Infrastrutture, Enrico Giovannini, hanno avuto oggi un videocollegamento da Roma con il Commissario alla Concorrenza, Margrethe Vestager. Il secondo contatto diretto dopo quello del 5 marzo. «La nostra speranza è che si raggiunga un risultato positivo in un tempo relativamente breve», ha detto Vestager. Un accordo però non c’è ancora.

Il piano

Tra i due incontri ci sono stati contatti tecnici tra Roma e gli uffici europei. L’ipotesi su cui punta il governo è il passaggio diretto del ramo di azienda volo di Alitalia a Ita, la Newco pubblica al 100% del Mef. Inizialmente la Ue aveva chiesto una procedura di gara per la cessione, per ottenere una «discontinuità economica» tra le due società, ma ci vorrebbe troppo tempo per fare una gara. Nel frattempo Alitalia, che ha già pagato in ritardo gli stipendi di febbraio, esaurirebbe i soldi e dovrebbe mettere gli aerei a terra. Il punto da chiarire è a quali condizioni un passaggio diretto delle attività a Ita, senza fare una gara, soddisferebbe le richieste di Bruxelles.

Una mini-compagnia

Si profila una mini-compagnia. Secondo indiscrezioni il piano di Ita, rivisto per tener conto dei rilievi di Bruxelles, prevede una compagnia con solo 45 aerei, anziché i 52 già previsti nel piano di dicembre. Gli addetti potrebbero essere meno di 4mila, rispetto ai 5.200 già ipotizzati nel piano presentato a fine dicembre. Alitalia ha circa 11mila dipendenti, dei quali oltre 6.800 in cassa integrazione da marzo 2020. Resta da decidere la sorte delle attività di handling aeroportuale e della manutenzione. Per queste attività potrebbe esserci una gara, inizialmente resterebbero in Alitalia commissariata e lavorerebbero per Ita con dei contratti di servizio. I sindacati ocnfederali però sono contrari allo «spezzatino».

A rischio gli stipendi di marzo

Anche il pagamento degli stipendi di marzo è a rischio. I nuovi commissari nominati dal ministro Giorgetti, Daniele Santosuosso e Gabriele Fava, hanno preso in mano il dossier, affiancano Giuseppe Leogrande. I commissari sperano di incassare i residui contributi per i danni Covid per almeno 50 milioni di euro che, fino ai giorni scorsi, non erano stati erogati.

Vestager: «Ottima cooperazione»

Una portavoce della Commissione ha detto che Vestager ha avuto «un altro incontro costruttivo e positivo sul dossier Alitalia» con i tre ministri italiani. Ora «il lavoro continuerà a livello tecnico». Prima dell’incontro virtuale, Vestager aveva detto a Rainews24: «La cosa più importante è che l’ottima cooperazione con il governo italiano continui. Ho avuto un colloquio molto costruttivo con i tre ministeri dieci giorni fa e allo stesso tempo molto lavoro tecnico è stato effettuato. Quindi naturalmente la nostra speranza è che si raggiunga un risultato positivo in un tempo relativamente breve».