Alitalia, per Patuanelli «la soluzione di mercato non c’è» Il ministro dello Sviluppo dice che il governo sta valutando «diverse opzioni». Esclusa una proroga al consorzio che si stava costituendo «perché quella soluzione non c’è più». E Conte: «Valutiamo delle alternative» di Gianni Dragoni

Alitalia brucia 900mila euro al giorno

«Ovviamente in questo momento la soluzione di mercato non c'è». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, parlando di Alitalia in commissione Industria del Senato. Le parole di Patuanelli confermano il momento di confusione sul dossier della compagnia in crisi. Venerdì scorso il premier Giuseppe Conte aveva detto che «il governo è compatto su una soluzione di mercato».

Conte: «Valutiamo alternative»

Adesso Conte ha corretto il tiro: «In questo momento non abbiamo una soluzione di mercato a portata di mano. Rimane l'offerta di Fs e Delta. Vediamo se si confermerà l’interesse di Lufthansa. In questo momento è chiaro che non abbiamo una soluzione di mercato a portata di mano. In realtà questa resta la soluzione preferita dal Governo». Tuttavia «valutiamo e stiamo valutando proprio in queste ore delle alternative».

Esclusa la proroga

Il governo non ha ancora deciso cosa fare dopo la scadenza della settima proroga per la presentazione di un’offerta finale e vincolante di acquisto delle attività di Alitalia. «Stiamo valutando diverse opzioni per risolvere la questione Alitalia, le dobbiamo valutare con attenzione. Certamente non è una proroga al consorzio che si stava costituendo perché quella strada non c'è più» ha detto Patuanelli, facendo riferimento alla «scelta di Atlantia di sfilarsi il giorno prima» della scadenza del 21 novembre.

Escluso lo spezzatino

«Stiamo valutando diverse possibilità, lo spezzatino e la vendita di asset separati domani non è tra queste», ha detto il ministro ieri a Quarta Repubblica su Rete4. Il progetto condotto da Ferrovie dello Stato per una Newco che rilevi le attività di Alitalia dai commissari ha trovato l’adesione di Delta Airlines, con l’impegno a versare 100 milioni di euro di capitale, e del Mef, ma non del potenziale quarto socio, Atlantia.

Atlantia guarda a Lufthansa

La società dei Benetton considera più efficace l’integrazione di Alitalia nella rete di Lufthansa, ma il vettore tedesco non ha presentato un’offerta a Fs. I tedeschi sono disponibili solo a un’alleanza commerciale con Alitalia. Prima di valutare un intervento azionario vogliono che venga attuata una pesante ristrutturazione, che comporterebbe 5-6.000 esuberi. Anche alcuni esponenti del M5S e del Pd sono attratti dall’ipotesi Lufthansa, ma non spiegano cosa bisognerebbe fare di fronte alla richiesta di tagli dei tedeschi e alla mancanza di una reale offerta. I piloti tifano Lufthansa, che ha promesso di reimpiegare gli esuberi tra i piloti in Air Dolomiti o in altre sue controllate. Invece per gli altri esuberi non ci sarebbe un paracadute.