Alitalia, Patuanelli: «Newco al via ai primi di giugno» La nuova Alitalia «inizialmente» sarà in mano pubblica, ha detto il ministro Patuanelli, «ma poi io ritengo che possa essere valutato in un momento successivo l’eventuale mantenimento totale della compagnia in mano pubblica» di N.Co.

La newco per Alitalia «noi riteniamo che possa partire entro le prime settimane del mese di giugno, con necessari passaggi». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, nel corso di una audizione alla commissione Trasporti della Camera. La newco avrà un management «con uno skill spiccato rispetto al trasporto aereo» e «dovrà fare le scelte giuste e avere le capacità di produrre utile attraverso la newco».

Inizialmente sarà al 100% dello Stato

La nuova Alitalia «inizialmente» sarà in mano pubblica, «ma poi io ritengo che possa essere valutato in un momento successivo l’eventuale mantenimento totale della compagnia in mano pubblica». E ha sottolineato l’effetto sul trasporto aereo del Covid, che ha «segnato un momento di criticità che per Alitalia poteva essere decisamente definitivo se non ci fosse stato l’intervento del governo». Il ministro ha sottolineato che il prestito di 400 milioni pre-Covid, «che doveva accompagnare fino a maggio la procedura di cessione, nonostante l'enorme perdita di questo mese e mezzo, è sufficiente per accompagnare fino a maggio l'amministrazione straordinaria».

Difficile esuberi zero

«Credo che parlare di esuberi zero sia molto difficile», ha detto il ministro, ma «l’accompagnamento che si farà tra la oldco e la newco dovrà garantire la massima tutela occupazionale».

Col Covid mercato fermo per tutti

Il ministro ha ricordato che a causa dell’impatto del coronavirus tutte le compagnie aeree, sono grandissima difficoltà e «con il mercato fermo». E mentre «prima si confrontava un vaso cristallo in un mercato in cui gli altri erano d'acciaio, oggi non più così e Alitalia, nel momento in cui sarà costruita la newco, e nel momento in cui il mercato aereo potrà ripartire, partirà alla pari con tutti gli altri competitor e potrà scalare fasce di mercato».

Fatturato Alitalia - 87,5%

E parlando dei conti Alitalia ha precisato che secondo i dati del 22 aprile, Alitalia ha subito un calo del fatturato dell’87,5 per cento: «Questi dati in qualsiasi tipo di azienda sanissima produrrebbero un effetto dirompente e devastante, non possiamo definire Alitalia sanissima, anzi. Senza l’intervento del Governo l'effetto sarebbe stato decisamente definitivo».