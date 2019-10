Alitalia, le condizioni dei commissari. La proroga sarà più breve di 8 settimane

Il Mise: «punto di non ritorno»

Questo sembra un messaggio chiaro a Lufthansa. Se i tedeschi vogliono entrare nella partita devono dire entro pochi giorni se sono disposti a entrare nel capitale della Nuova Alitalia, al posto di Delta (che prenderebbe il 10%). «La lettera dei commissari di Alitalia è letta come il punto di non ritorno e una possibile proroga sarà subordinata a condizioni», dice il Mise. I commissari hanno chiesto di essere aggiornati più spesso sulla situazione delle trattative e non solo alla scadenza del termine. I commissari hanno chiesto anche di poter partecipare con «un’interlocuzione diretta e immediata con l’offerente». È da chiarire cosa significhi questa richiesta. Sarà il ministro Stefano Patuanelli , d’intesa con i commissari, a decidere.

Gli incontri tra Fs e Atlantia

Intanto proseguono gli incontri tecnici sul piano industriale tra Fs e Atlantia, i due potenziali partner che dovrebbero avere tra il 35% e il 37,5% ciascuno della Nuova Alitalia. Proseguono anche i contatti telefonici con il possibile partner americano Delta, disponibile a investire 100 milioni nella Newco Nuova Alitalia. Secondo Atlantia l’impegno di Delta è insufficiente.

I Benetton preferiscono Lufthansa a Delta

La società dei Benetton vedrebbe con maggior favore il possibile ingresso di Lufthansa al posto di Delta. Il gruppo tedesco ha espresso interesse per una «partnership commerciale». Lufthansa però non si è impegnata a entrare nel capitale della Nuova Alitalia, anzi lo ha escluso almeno per l’immediato.

Il partner azionario

«Potremo entrare in una fase successiva», ha detto il numero due del gruppo, Harry Hohmeister, negli incontri il 14 ottobre a Roma. Ma questo non basta a Fs e Atlantia, che vogliono avere subito un vettore come partner azionario. Pertanto se Lufthansa non darà rapidamente una disponibilità all’ingresso azionario in Alitalia la sua proposta non potrà essere presa in considerazione e la trattativa sarebbe solo con Delta.

La concessione di Autostrade

La società controllata dai Benetton ha a cuore soprattutto un altro dossier, ovvero salvare la concessione alla sua controllata Autostrade per l’Italia, messa in discussione dal M5S dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova (43 morti). Atlantia ha espresso questa preoccupazione in una lettera al Mise, inviata il 2 ottobre, nella quale ha detto che non potrà intervenire in Alitalia se perdurerà la «situazione di incertezza» su Autostrade.