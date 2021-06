​​Alitalia, quali rischi corre chi compra i biglietti per i prossimi mesi

La Ue vuole “discontinuità”

Secondo indiscrezioni la Commissione Ue è contraria alla richiesta che i biglietti di Alitalia possano essere utilizzati per volare con Ita, quando e se la nuova compagnia decollerà. In base al principio della “discontinuità economica”, che la Commissione Ue applica per autorizzare gli aiuti di Stato previsti nell’operazione, essendo Alitalia e Ita due società separate i biglietti dell’una non sarebbero validi per l’altra. Sarebbe come dire che un biglietto di Air France non può essere utilizzato per volare con Lufthansa.

Il regolamento Ue sui diritti dei passeggeri

Se questo principio sarà confermato nella decisione finale di Bruxelles, ci sarà un momento in cui chi ha comprato in anticipo un volo con Alitalia non potrà farlo perché la vecchia compagnia non avrà più voli. Cosa succederà in questo caso? Sulla carta, si dovrebbe applicare il Regolamento europeo n. 261 del 2004 sui “Diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo”. In questi casi, come spiega il sito dell’Enac, il regolamento europeo stabilisce che il passeggero ha diritto di scelta fra le seguenti tre opzioni: (1) rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata; (2) imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea; (3) imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.

Il rimborso

È evidente che resterebbe solo la prima opzione, poiché Alitalia non avrebbe più voli da offrire in alternativa a quello cancellato. A meno che la Ue non consenta di fare degli accordi tra i commissari Alitalia e Ita per l’utilizzo dei biglietti della vecchia compagnia, ai passeggeri che li hanno comprati non resterebbe che chiedere il rimborso del prezzo pagato. Nei primi cinque mesi di quest’anno Alitalia ha venduto biglietti per un valore di 111,6 milioni di euro, rispetto ai 945,3 milioni del 2019, l’anno prima del Covid, cioè l’88,2% in meno.

Alitalia avrà i soldi?

Il rimborso potrà essere ottenuto a patto naturalmente che Alitalia abbia i soldi per restituire quanto anticipato. Adesso gli anticipi sui biglietti sono stati interamente assorbiti dalla spese di gestione, da tre mesi Alitalia paga gli stipendi in ritardo. Solo oggi, 8 giugno, ha saldato la metà degli stipendi di maggio che non erano stati pagati in tempo. I commissari hanno detto che se non ricevono altri soldi dallo Stato (il decreto Sostegni bis ha stanziato 100 milioni) non avranno i soldi per pagare le buste paga di giugno con la quattordicesima. Avranno i soldi per rimborsare i biglietti dei voli futuri che Alitalia non farà? E come saranno trattati i possessori dei biglietti che vantano un credito rispetto agli altri creditori della compagnia? Insomma, il lieto fine della storia non è assicurato.