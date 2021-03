Alitalia: quanti saranno gli esuberi alla fine della trattativa?

I punti chiave Bruxelles vuole il ridimensionamento

A rischio fino a 7.500 posti

Gli stipendi di marzo a rischio

Alitalia non ha i soldi per pagare gli stipendi di marzo agli 11mila dipendenti. Ita, la nuova compagnia aerea pubblica per la quale sono stati stanziati 3 miliardi di euro, è una scatola vuota con 39 dipendenti, nove consiglieri di amministrazione e molti consulenti, e non si sa quando e come decollerà. In mezzo c'è il destino di circa 11mila lavoratori che non sanno qual è il loro futuro. Oggi c'è il terzo videoincontro tra i ministri Giancarlo Giorgetti (Mise), Daniele Franco (Mef) ed Enrico Giovannini (Mims) con l'eurocommissaria alla Concorrenza, Margrethe Vestager.

Bruxelles vuole il ridimensionamento

Nei precedenti colloqui in videoconferenza, del 5 e 16 marzo, si è parlato di clima “costruttivo”. Ma poi si è capito che da Bruxelles non arrivano messaggi rassicuranti. La fustigatrice Vestager, pur apprezzando il metodo di un confronto diretto e coordinato introdotto dal governo Draghi, ha tenuto fermo un punto: perché ci sia la “discontinuità economica” tra la vecchia Alitalia commissariata e la nuova compagnia pubblica, la Newco, ci dovrà essere un forte ridimensionamento della compagnia. Il punto chiave è che solo le attività del trasporto aereo, il “lotto aviation”, potranno passare direttamente da Alitalia a Ita, con quale procedura ancora non si sa. Il governo insiste perché ci sia un passaggio diretto, senza un gara aperta, che richiederebbe 4-5 mesi. Nel fratempo dovrebbe essere Alitalia ad assicurare le attività di volo, ma la compagnia non ha i soldi per reggere così a lungo.

Nel piano iniziale almeno 5.500 esuberi

Ita, il cui vertice è stato nominato dal precedente governo (Francesco Caio presidente indicato da Giuseppe Conte, Fabio Lazzerini a.d. indicato da Dario Franceschini, capodelegazione del Pd e ministro dei Beni culturali), ha presentato a dicembre un piano idustriale in cuo prevedeva di decolalre da aprile 2021 con 52 aerei e un minimo di 5.200-5.500 dipendenti. In tal caso ci sarebbero stati da 5.500 a 5.800 lavoratori che subito non avrebbero trovato posto nella nuova compagnia. Ufficialmente non sarebbero stati tutti esuberi strutturali, perché in parte questi lavoratori avrebbero potuto essere assorbiti da Ita nel 2022, con il previsto graduakle incremento della flotta. Ma non c'era una garanzia di futura assunzione. E anche l'incremento della flotta non era scontato: è legato all'andamento del traffico, influenzato dal Covid, e alla capacità di Ita di competere e di crescere.

Il piano diventato straccia

Quel piano però è ora carta straccia. E' stato bocciato dalla Ue e anche dagli advisor del Mef, che lo ritengono irrealistico e ottimistico. Caio e Franceschini hanno rimesso mano al piano. Ora viene disegnata una compagnia più piccola, con meno aerei al decollo, potrebbero essere 45. E ci saranno meno aerei di lungo raggio: inizialmente se ne prevedevano 9 (su 52 totali), adesso si parla di soli 5 aerei passeggeri di lungo raggio.

Handling e manutenzione vendute a terzi

L'altra grande differenza è che nel perimetro della nuova compagnia non ci sono più le attività di handling aeroportuale (oltre 3mila addetti) e di manutenzione (poco più di mille), concentrate a Fiumicino. La Ue non vuole che Ita le controlli. Il governo sta chiedendo che Ita possa partecipare come socio di minoranza a future cordate che potrebbero rilevare queste attività. Non è chiaro cosa succederà, se non che queste attività non potranno passare direttamente a Ita. Giorgetti ha già detto alla Camera che per handling e manutenzione di andrà verso gare aperte.