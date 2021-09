Alitalia, riaperto il dialogo sugli esuberi

La decisione Ue conferma che «Ita avrà un perimetro di attività significativamente ridotto» rispetto ad Alitalia. «Opererà meno di metà della flotta di Alitalia», solo 52 aerei. Ita potrà partecipare solo in parte alle società che compreranno le attività di handling (anche in maggioranza) e manutenzione (solo in minoranza). «Il marchio Alitalia sarà venduto in una gara aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata a chi farà l’offerta più alta», ha detto la Commissione. Ita potrà partecipare alla gara. Il programma MilleMiglia sarà venduto, «Ita non potrà partecipare alla gara», «per evitare il trasferimento diretto di clienti tra le due società».

La questione dei capitali

La Commissione, come anticipato dal Sole 24 Ore, ha stabilito che i previsti versamenti di capitale del Mef a Ita per 1,35 miliardi in tre anni, di cui 700 milioni quest’anno, 400 nel 2022 e 250 nel 2023, «sono in linea con le condizioni di mercato, e pertanto non sono aiuti di Stato». Ulteriori versamenti, anche dopo il 2023, dovrebbero essere assentiti da Bruxelles.