Alitalia, sale il conto per la compagnia. Patuanelli: «Perde 2 milioni al giorno»

Anche queste cifre contrastanti indicano la confusione che c’è al Mise sul dossier Alitalia. Patuanelli ha risposto all’avvertimento lanciato dalla commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager, in un’intervista al Sole 24 Ore di ieri, sul rischio di apertura di una seconda indagine della Ue per aiuti di Stato «sulla scia del nuovo prestito, da 400 milioni di euro», stanziato dal governo. «Giustamente l’Europa, quando ci sono finanziamenti ad Alitalia, chiede i chiarimenti e puntualmente - ha affermato Patuanelli - diamo i chiarimenti all’Europa. Quello che chiede la commissaria Vestager è la discontinuità: quando c’è la cessione del ramo di azienda, in quel momento ci sarà discontinuità».

Dai sindacati è arrivata la reazione di Carlo Amati, della segreteria nazionale Anpav. «Ci aspettiamo che il governo intervenga con decisione nel caso in cui la commissione europea apra un’ulteriore indagine sul nuovo prestito da 400 milioni conferito ad Alitalia. Bisogna mettere il nuovo commissario Leogrande nelle condizioni di lavorare, sgomberando il campo da variabili che possono attirare negatività anche sull’andamento delle vendite. Se necesario, a protezione del valore di Alitalia, siano chiamati in campo soggetti a garanzia, come Cdp».

Intanto l’avvocato Leogrande ha trascorso il secondo giorno da commissario negli uffici di Alitalia. E sul sito della compagnia ieri è stato fatto l’aggiornamento della «corporate governance»: il commissario straordinario è Giuseppe Leogrande. Via i nomi dei tre commissari precedenti, destituiti da Patuanelli. Nomine non ne ha ancora fatte. Sul tavolo c’è l’ipotesi di nominare Giancarlo Zeni direttore generale.

Sul tavolo di Leogrande ci sono le lettere delle compagnie interessate ad Alitalia: Delta, Air France-Klm e c’è il progetto di Lufthansa, che già gli è stato comunicato dalla compagnia tedesca. Cosa farà il commissario non è ancora chiaro. Dovrebbe far ripartire la procedura di ricerca di acquirenti con un nuovo bando. Su Air France Patuanelli ieri ha detto: «Air France ha scritto già più di un mese fa, manifestando un interesse, facendo parte peraltro della stessa alleanza con Delta, una manifestazione generica di interesse all’incontro con i commissari. Poi la procedura si stava completando e adesso il nuovo commissario deciderà quali saranno le prossime interlocuzioni».

Alitalia e i sindacati si incontreranno il 23 dicembre al ministero del Lavoro per proseguire l’esame della procedura di cigs chiesta dagli ex commissari per 1.180 dipendenti dal primo gennaio al 23 marzo 2020. La cigs attuale scade il 31 dicembre.