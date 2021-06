Alitalia, per salvare il decollo di Ita il governo gioca la carta del fondo biglietti

4' di lettura

Il governo gioca l’ultima carta per far decollare Ita, la nuova società pubblica che dovrebbe prendere il posto di Alitalia. Domani sera (30 giugno) l’incontro in videoconferenza tra i ministri Giorgetti e Franco e l’eurocommissaria Margrethe Vestager. Per l’ultima questione aperta, il divieto voluto dalla Ue di usare i biglietti venduti da Alitalia per i voli futuri di Ita, il governo propone di creare un fondo con i proventi del prevenduto, da utilizzare anche per volare con altri vettori nel momento in cui Alitalia cesserà l’attività. E’ previsto anche un nuovo finanziamento pubblico alla vecchia compagnia, per continuare l’attività almeno fino a ottobre, quando dovrebbero cominciare i voli della nuova compagnia.



I voli di Ita possibili da fine ottobre

Non c’è ancora una data certa per il decollo dei voli di Ita. Dipende da quando ci sarà l’autorizzazione finale di Bruxelles. L’incontro con i ministri Giancarlo Giorgetti (Mise) e Daniele Franco (Mef) è domani alle 19. Se la proposta verrà accettata da Vestager, l’accordo potrebbe essere formalizzato a breve, nel giro di poche settimane. Alcuni osservatori ritengono che, in caso d’intesa, la data più realistica per il decollo di Ita sarebbe la fine di ottobre, con l’avvio della stagione invernale del trasporto aereo.

Come funziona il fondo biglietti

La proposta per Bruxelles è stata decisa lunedì sera nella cabina di regia del governo, a Palazzo Chigi. Non è stato spiegato in dettaglio come funzionerebbe la proposta del fondo. Potrebbe funzionare così: il “prevenduto ma non volato” di Alitalia costituirebbe un fondo protetto, i clienti che hanno comprato biglietti Alitalia potrebbero usare le risorse per sostituire al biglietto della compagnia che avrà cessato le operazioni con biglietti di un’altra compagnia, non solo di Ita. Il governo ritiene che venga rispettata la richiesta di Bruxelles della discontinuità economica tra Alitalia e Ita. In pratica, è da vedere se sarà così. Se per esempio il biglietto acquistato è per una rotta su cui vola solo Alitalia e su cui volerebbe solo Ita, la possibilità di acquistare al suo posto un biglietto di un’altra compagnia sarebbe solo teorica.

Buco nei ricavi

Il divieto di usare i biglietti di Alitalia per Ita crea un buco nei potenziali ricavi della nuova compagnia e disincentiva i clienti dall’acquisto di biglietti Alitalia per i prossimi mesi. La stessa compagnia commissariata non ha programmato e messo in vendita voli a partire dalla stagione invernale (cioè da fine ottobre), perché sa che poi dobvrebbe rimborsarli. Questa situazione crea un vantaggio per le compagnie concorrenti, che invece hanno già aperto le prenotazioni per la prossima stagione invernale.

L’estate è perduta

Se riuscirà a decollare in ottobre, Ita partirà con dieci mesi di ritardo rispetto al programma iniziale, che era di volare da gennaio scorso. L’estate è già perduta per Ita. La curva del mini-rialzo dei passeggeri e dei ricavi nei cieli italiani, atteso nel periodo tra metà giugno a settembre, viene intercettata dai concorrenti stranieri. Il traffico è in ripresa, anche se rimane ampiamente sotto i livelli pre-Covid. In maggio i passeggeri in tutti gli aeroporti italiani sono stati -81% rispetto allo stesso mese del 2019.