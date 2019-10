Alitalia, sciopero in corso: cancellati 198 voli Nel corso della giornata, sono previste due fasce di garanzia, dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00. I voli cancellati da Alitalia Sono 198 nella sola giornata di mercoledì

Alitalia: verso nuovo prestito, scadenza 15/10 a rischio

1' di lettura

È in corso lo sciopero di 24 ore dei piloti e assistenti di volo di Alitalia indetto dalla Fnta, federazione che riunisce i lavoratori aderenti ad Anpac, Anpav e Anp. Lo sciopero è stato indetto nei giorni scorsi come segno di protesta contro la situazione in cui versa la compagnia aerea e per il destino incerto.

LEGGI ANCHE / Alitalia sta per finire la liquidità. Il governo potrebbe darle altri 300 milioni

Nel corso della giornata, sono previste due fasce di garanzia, dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00. I voli cancellati da Alitalia Sono 198 nella sola giornata di mercoledì. La compagnia ha tuttavia annullato anche alcuni collegamenti nella serata di ieri (14 voli) e nella prima mattinata del 10 ottobre (8 voli). Le liste dei voli cancellati sono pubblicati sul sito di Alitalia.

Nella giornata di martedì, intanto, secondo fonti del Mise, il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli non ha visto né sentito i vertici di Atlantia e di FS. La precisazione fa seguito a notizie di segno contrario, d’altro canto Patuanelli ha ribadito la scadenza al 15 ottobre.