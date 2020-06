Alitalia, lo scontro nel governo sulle nomine ritarda la Newco

L’ipotesi Altavilla

Al Mef sono state vagliate varie candidature tecniche, a partire da Alfredo Altavilla, l’ex manager di Fca che viene visto come idoneo a guidare un piano di rilancio, anche se non ha esperienza nel trasporto aereo. Per Altavilla tuttavia ci sarebbe l’ostacolo del compenso, difficilmente potrebbe essergli riconosciuto uno stipendio in linea con gli emolumenti che riceve dalle sue attività sul mercato. Altavilla è senior advisor di Cvc Capital Partners, inoltre è presidente di Recordati e consigliere di amministrazione di Telecom Italia.

Un decreto per l’avvio delle procedure

Al momento, nessuna di queste candidature soddisfa i requisiti. La situazione è in stallo. Una possibile via d’uscita per sbloccare il dossier è l’approvazione di un decreto del Mef, «concertato» con gli altri ministeri indicati dal decreto, che dia almeno il via alle procedure per la costituzione della Newco, consentendo anche di avviare un confronto con la Commissione europea sulle linee guida del futuro piano industriale. La Ue deve autorizzare l’operazione e ha già bocciato l’ipotesi, presentata da Leogrande e Patuanelli, di dare in affitto alla Newco le attività di volo e manutenzione di Alitalia. Ma la costituzione effettiva della nuova società e la nomina dei vertici verrebbero fatte in un momento successivo, se tutto va bene entro metà luglio.

De Micheli: ci sarà discontinuità

La Newco per Alitalia «si doterà di un piano industriale che, in assoluta discontinuità con i precedenti modelli, consentirà all'Italia, nel rispetto dei principi di concorrenzialità e di libera iniziativa economica, di disporre di una compagnia aerea in grado di contribuire alla ripresa economica del Paese e di competere sul mercato internazionale», ha detto la ministra dei Trasporti De Micheli rispondendo in question time al Senato. «Ho incontrato l’amministratore straordinario di Alitalia che mi ha rappresentato la disponibilità a negoziare con le società aeroportuali nuove tratte nazionali, fatte le dovute verifiche sulla domanda che comunque è già in crescita. Rimane ovvio che Alitalia non è e non sarà l’unico operatore nazionale che potrà rispondere alla domanda sulle tratte» interne, ha aggiunto De Micheli.

Il caso Linate

De Micheli ha parlato anche della chiusura dell’aeroporto di Milano Linate. «In considerazione degli attuali livelli di domanda, il gestore aeroportuale ha ritenuto di concentrare tutta l’operatività dei voli sull'aeroporto di Milano Malpensa», ha affermato. «Sulla base di ulteriori esigenze di trasporto aereo potrà comunque essere disposta in ogni momento, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale, anche la riapertura di Linate». «A breve, comunque, ci sarà un incontro con la Sea per aggiornamenti rispetto ai tempi di riapertura». Ma Sea non ha alcuna intenzione di aprire Linate finché il traffico non sarà sostenuto. Per volare da Milano bisogna andare a Malpensa o a Bergamo.