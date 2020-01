Alitalia, il Senato ha solo 15 giorni per approvare il decreto sui 400 milioni Il testo approvato dalla Camera deve essere convertito in legge entro il 31 gennaio. Il commissario prepara i tagli e la riorganizzazione di Gianni Dragoni

Il Senato ha solo 15 giorni per approvare il decreto salva-Alitalia. Il decreto che assegna ulteriori 400 milioni di euro di soldi pubblici alla compagnia è arrivato oggi, mercoledì, al Senato, dopo l’approvazione della Camera avvenuta martedì. L’arrivo del provvedimento è stato annunciato alla fine della seduta dell’assemblea dalla presidente, Elisabetta Alberti Casellati. Non è stato indicato a quale commissione verrà assegnato per l’esame in sede referente.

Il sì va pronunciato entro il 31 gennaio

Il provvedimento deve essere convertito in legge entro il 31 gennaio, altrimenti decadrà. Pertanto il Senato ha solo 16 giorni per approvarlo nello stesso testo uscito da Montecitorio. Nel calendario di Palazzo Madama è previsto che il decreto vada all’esame dell’assemblea il 29 e 30 gennaio. Se ci fossero modifiche, il decreto dovrebbe tornare all’altro ramo del Parlamento.

A Montecitorio nessun contrario

Alla Camera non ci sono stati voti contrari. Nella votazione finale 256 favorevoli (M5S, Pd, Leu, Iv) e 171 astenuti (lega, Fi, Fdi). Tuttavia l’esame in prima lettura non è stato una passeggiata per il governo. È stato approvato in assemblea un emendamento che inizialmente era stato presentato dall’opposizione e che il governo e la maggioranza avevano bocciato in commissione.

Emendamento per il rimborso entro sei mesi

In aula c’è stata la retromarcia. L’emendamento approvato fissa un termine per la restituzione dei 400 milioni che il ministero dell’Economia presta, anzi ha già prestato, ad Alitalia. I soldi dovranno essere restituiti entro sei mesi dall’erogazione. Poiché i 400 milioni sono già stati iniettati dal Mef nelle casse di Alitalia sotto Natale, la restituzione dovrebbe essere fatta prima della fine di giugno prossimo. Insieme agli interessi, che in sei mesi sarebbero quasi 30 milioni. Questo sulla carta. Perché bisognerà vedere se Alitalia avrà i soldi da rimborsare. Oggi non li avrebbe, perché ogni giorno brucia cassa.

La retromarcia del governo

L’emendamento che fissa un termine per il rimborso era stato proposto da Forza Italia già in commissione, anche la Lega lo voleva, ma era stato respinto dalla maggioranza. Poi è arrivato il parere della commissione per le Politiche Ue, che ha consigliato di inserire un termine per evitare che la Ue apra una procedura d’infrazione per aiuto di Stato. Così in aula anche il governo ha accettato l’emendamento, nel frattempo presentato anche dal Pd con Italia viva. Insomma, si è sfiorato il pasticcio. Secondo indiscrezioni, sarebbe stato il Mef, che è in contatto con Bruxelles, a suggerire la correzione del decreto.