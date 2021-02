Alitalia, sfogo del commissario: «difficoltà estrema» a causa dei minori indennizzi e dei ritardi di Ita Il commissario Leogrande in una lettera ai dipendenti illustra i problemi della compagnia. Stoccate al governo e alla Newco Ita di Gianni Dragoni

Il commissario Leogrande in una lettera ai dipendenti illustra i problemi della compagnia. Stoccate al governo e alla Newco Ita

Il commissario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, racconta la sua versione sulla «difficoltà estrema» che la compagnia sta «afforntando in queste settimane» in una lettera inviata ai dipendenti. Leogrande dice che la difficoltà «è sostanzialmente riconducibile al minore indennizzo sinora autorizzato» dalle Ue, «272 milioni di euro anziché i 350 milioni previsti dal decreto» Rilancio «e ai tempi che si sono rivelati necessari per l’avvio degli adempimenti» della nuova compagnia pubblica, Ita, «tuttora in corso». Uno sfogo critico verso il governo e verso i vertici di Ita, con i quali non c’è dialogo. Mentre Ita ritarda l’avvio, Alitalia ha finito i soldi e rischia di non pagare gli stipendi di febbraio.

Stipendi a rischio

Leogrande ha incontrato i sindacati nelle ultime 24 ore, per sottolineare i problemi a causa della mancanza di liquidità. Ha pagato in ritardo gli stipendi di dicembre, ha pagato quelli di gennaio, ma rischia di non poter pagare gli stipendi alla fine di questo mese. I residui 77 milioni di indennizzi da Covid stanziati dal governo Conte devono essere autorizzati dalla Commissione Ue. Ma ancora non è stata inviata a Bruxelles la rendicontazione fino a dicembre, Leogrande lo dice in questa lettera. Altra notazione: il commissario dice di aver «personalmente sollecitato a più riprese l’istituzione di un tavolo permanente di crisi per la gestione della complessa transizione, fino all’appello formale rivolto al governo in occasione dell’aduzione alla Camera il 7 ottobre 2020». Appello caduto nel vuoto.

Il testo della lettera di Leogrande

«Care colleghe e cari colleghi, desidero informarvi di persona della situazione della Compagnia, nel più ampio contesto di emergenza generato dalla pandemia, anche per fare chiarezza rispetto alle notizie _ non sempre esatte o fondate _ che circolano sulla nostra Compagnia. Alla mia nomina a fine 2019, la Società si apprestava a chiudere un anno aeronauticamente “normale” con un assorbimento di cassa di oltre 300 milioni di euro di risorse finanziarie. Ragione per cui il decreto-legge 2 dicembre 2019, nel rifinanziare l'azienda per ulteriori 400 milioni di euro, assegnava alla Gestione Commissariale il compito di dare corso alle procedure di vendita dei “complessi aziendali” entro il 31 maggio 2020, assicurando la discontinuità economica e previa l'adozione di misure di efficientamento e riorganizzazione.Ho quindi immediatamente provveduto ad aprire le necessarie interlocuzioni con la Commissione a Bruxelles al fine di definire una procedura di vendita trasparente e non discriminatoria, che assicurasse la discontinuità economica, nei termini previsti dalla legge».

La procedura di cessione

La lettera di Leogrande prosegue: «Come sapete, la procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse ha avuto inizio formalmente in data 6 marzo 2020.La comparsa del Covid e la conseguente sostanziale paralisi dei viaggi aerei hanno compromesso profondamente, da un lato, le possibilità di concludere con successo il programma di cessione originario, e, dall'altro, le chances di migliorare lo squilibrio economico della Compagnia.Con il decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020, è stato previsto uno stanziamento di Euro 500 milioni al fine di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa e di offrire una prima dotazione a una società di nuova costituzione interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e finalizzata a mettere in sicurezza i complessi aziendali nelle more del completamento della procedura di cessione.In ragione del mutato contesto, il Mise ha autorizzato in data 26 marzo 2020 la temporanea sospensione della procedura di cessione».

L’ipotesi dell’affitto di azienda

«Nell'ambito delle funzioni che mi sono state attribuite dal Cura Italia - scrive il commissario di Alitalia - ho quindi elaborato un piano di attività emergenziale, la cui implementazione rappresentava una principale misura di riorganizzazione, anche a mezzo di un subitaneo contratto di affitto di azienda.Tuttavia, il decreto Rilancio del 19 maggio 2020 ha modificato il Cura Italia prevedendo _ da un lato _ lo stanziamento di un fondo di Euro 350 milioni per la compensazione dei danni subiti dalle Società in AS per l'esercizio 2020 e - dall'altra parte - l’istituzione di un fondo di 3 miliardi per la nascita di una NewCo finalizzata all’acquisto di aziende operanti nel settore del trasporto aereo, anche in amministrazione straordinaria».