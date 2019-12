Alitalia, si insedia Leogrande. «Incontrerò chiunque me lo chieda» Il commissario a fianco del ministro Patuanelli nell’incontro con i sindacati. «Bisogna ragionare sull’uscita di Alitalia dalla procedura» di amministrazione straordinaria. Il Mise non esclude esuberi di Gianni Dragoni

Alitalia, ecco le condizioni di Lufthansa

Il nuovo commissario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, entrerà solo mercoledì 17 nell’azienda in crisi. Leogrande è apparso martedì pomeriggio a fianco del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nell’incontro con i sindacati. Leogrande ha detto di aver visto «stasera» il decreto di nomina, che non è ancora stato pubblicato. «Alitalia sta dentro una procedura già iniziata: ora dobbiamo cominciare a ragionare sull’uscita dalla procedura», ha detto il commissario, aggiungendo - secondo fonti sindacali - che «bisogna fare in fretta».

L’ipotesi spezzatino e Lufthansa

L’incontro al Mise non ha fatto emergere indicazioni più chiare su cosa dovrà fare il commissario. Il governo cerca di rassicurare i sindacati, che temono una vendita con spezzatino, come chiesto da Lufthansa, il potenziale partner che gode dell’appoggio di buona parte del governo, sotto la spinta della senatrice del M5S Giulia Lupo. Lufthansa chiede che venga fatta una ristrutturazione e una riduzione dei costi prima di impegnarsi a lavorare con Alitalia: il primo passo sarebbe un’alleanza commerciale (forse entro maggio 2020), mentre solo a risanamento avvenuto e dimostrato - cioè non prima di 18 mesi - potrebbe investire nel capitale e acquisire la compagnia.

Patuanelli: il commissario lavorerà sui costi

«Il commissario lavorerà sui costi eccessivi della compagnia: il costo del lavoro non è tra questi», ha detto Patuanelli, secondo quanto riferito dai sindacati. «Ribadisco che dovranno essere tutelati i massimi livelli occupazionali», ha aggiunto il ministro. Secondo i sindacati questa frase dimostra che ci potranno essere esuberi, a differenza - fanno notare - di quanto aveva sostenuto il predecessore, Luigi Di Maio. Anche se nessuno immaginava che non ci sarebbero stati esuberi. Il problema è quanti saranno.

Leogrande incontrerà Delta

Secondo il decreto legge che assegna ad Alitalia ulteriori 400 milioni di finanziamento pubblico per consentire di arrivare al trasferimento della compagnia ma anche di avviare iniziative di riorganizzazione ed efficientamento, il commissario «espleta» la procedura di cessione entro il 31 maggio 2020. Sul tavolo ci sono le proposte di Lufthansa e di Delta Air Lines. «Non c’è pasta precotta. Incontrerò Delta che me lo ha chiesto e chiunque me lo chiederà», ha detto Leogrande, che ha già avuto contatti ufficiosi con Lufthansa. Su un eventuale intervento di nazionalizzazione, Leogrande avrebbe risposto che «va quantomeno studiato».

Atlantia è fuori

Il Mise non considera più Atlantia tra i potenziali pretendenti alla compagnia. «Atlantia non è un interlocutore: se siamo in questa condizione è perché una componente del consorzio che spontaneamente aveva manifestato interesse all’ultimo ha deciso di non esserci», ha osservato Patuanelli .