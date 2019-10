Alitalia sta per finire la liquidità. Il governo potrebbe darle altri 300 milioni Il futuro di Alitalia è nell’incertezza, ma la compagnia sta per finire i soldi. La cassa è ormai esaurita di Gianni Dragoni

Alitalia, occhi su Delta per quota e rotte

5' di lettura

Il futuro di Alitalia è nell’incertezza, ma la compagnia sta per finire i soldi. La cassa è ormai esaurita. Sarebbe già sottozero se si facesse il calcolo senza considerare gli anticipi per i biglietti venduti per i voli delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Il governo sta valutando se fare una nuova iniezione di soldi pubblici. Secondo stime ufficiose la compagnia avrebbe bisogno di almeno 200-300 milioni di euro per la traversata invernale.

Patuanelli ha convocato i commissari

Alitalia potrebbe finire la liquidità prima della fine dell’anno, probabilmente già all’inizio di dicembre. Il problema della cassa sarà affrontato oggi in un incontro tra il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e i tre commissari, Stefano Paleari, Enrico Laghi - in carica dal 2 maggio 2017 - e Daniele Discepolo, l’ultimo nominato il 6 dicembre 2018 dall’allora ministro Luigi Di Maio, dopo che Luigi Gubitosi era andato al vertice di Telecom Italia. La scorsa settimana, il 2 ottobre, Patuanelli avrebbe dovuto rispondere a un’interrogazione alla Camera sulla cassa di Alitalia e cosa accadrebbe se entro il termine dell 15 ottobre non venisse presentata l’offerta vincolante del consorzio Fs-Delta-Mef e del potenziale partner Atlantia: ma all’ultimo minuto l’interrogazione, presentata da Stefano Fassina (LeU) e altri due parlamentari, è stata ritirata.

Il prestito statale di 900 milioni

La cassa ad Alitalia perché potesse continuare a volare era stata fornita dal governo Gentiloni, che ha stanziato 900 milioni in due tappe in seguito al commissariamento della compagnia, avvenuto il 2 maggio 2017, dopo il fallimento della gestione targata Etihad. Ufficialmente è stato un prestito dello Stato a un’azienda privata. Ma la compagnia non è in condizione di restituire i soldi, neppure se i commissari venderanno le attività alla cordata che le Fs stanno cercando di organizzare con Delta e con il partner Atlantia, oltre al Mef. Operazione peraltro ancora in forte dubbio per le divergenze con la società dei Benetton, che è preoccupata per l’incertezza sul mantenimento della concessione ad Autostrade per l’Italia.

Gli interessi non sono più dovuti

Sul prestito Alitalia avrebbe dovuto pagare interessi annui del 10%, ma il precedente governo Lega-M5S ha di fatto condonato gli interessi con il decreto-legge «Crescita» e ha stabilito che questi non siano più dovuti oltre il 31 maggio 2019. Secondo il decreto gli interessi dovuti fino a maggio, stimati in circa 145 milioni, saranno utilizzati dal ministero dell’Economia per sottoscrivere la sua quota di capitale della Newco Nuova Alitalia. Il Mef dovrebbe avere circa il 15% della Newco, su un capitale previsto di un miliardo, purché l’operazione si faccia.

Ad agosto liquidità ridotta a 360 milioni

Alitalia continua a volare in perdita e a bruciare cassa. Nell’incontro con i sindacati, il 18 settembre, Paleari ha detto che la liquidità «a fine agosto è superiore a 360 milioni, oltre i depositi». A giugno la cassa era a 436 milioni. Dunque è diminuita di oltre 60 milioni nel picco della stagione. La cassa effettiva di proprietà della compagnia però è inferiore di alcune centinaia di milioni rispetto a queste cifre, perché _ come abbiamo già detto _ dentro la liquidità ci sono anche i soldi degli anticipi per i biglietti prevenduti, e questi sono un debito della compagnia verso i clienti.