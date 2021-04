Alitalia, stagione estiva in bilico: «L’obiettivo è decollare a luglio»

I punti chiave Il nodo dell’estate

«Non siamo ancora una compagnia aerea. L’obiettivo è far decollare Ita il primo luglio». Mentre gli 11mila dipendenti di Alitalia non hanno ricevuto lo stipendio, per il secondo mese consecutivo in ritardo perché la compagnia commissariata non ha soldi, i vertici della nuova società pubblica hanno discettato alla Camera dei programmi di quella che dovrebbe essere la Newco, erede delle attività di Alitalia.

Davanti alle commissioni riunite Trasporti e Attività produttive l’ad, Fabio Lazzerini ha riconosciuto...