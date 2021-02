Alitalia, stipendi e cigs di febbraio saranno pagati il primo marzo Il commissario Leogrande assicura i dipendenti che non ci sarà decurtazione delle buste paga. Oggi vertice interministeriale sull’assetto della compagnia di Gianni Dragoni

Alitalia pagherà gli stipendi di febbraio il primo marzo e verserà anche l’anticipo base della cigs, come faceva nei mesi precedenti. Lo ha comunicato il commissario, Giuseppe Leogrande, in una mail interna ai circa 11mila dipendenti. Non spiega dove abbia trovato i soldi, visto che fino a ieri aveva detto che aveva a disposizione solo 10,5 milioni di euro anziché i 18 milioni necessari. Stamattina è previsto il vertice interministeriale tra il responsabile del Mise, Giancarlo Giorgetti, il responsabile dei Trasporti Enrico Giovannini e il Mef.

La comunicazione di Leogrande

«Per fronteggiare l'emergenza retributiva, la compagnia si appresta a destinare le necessarie risorse finanziarie per regolare al primo marzo stipendi e anticipo cigs», dice una comunicazione interna inviata da Leogrande ai dipendenti. Gli stipendi verranno pagati in ritardo, rispetto alla scadenza del 27 febbraio, ma la novità è che Leogrande afferma che la compagnia «si appresta» a versare anche l’anticipo cigs, come nei mesi precedenti. Secondo indiscrezioni i soldi necessari arriverebbero da anticipazioni del governo a valere sugli indennizi Covid per gli ultimi due mesi del 2020, non ancora autorizzati dalla Ue. Il commissario ha chiesto al governo di anticiparli comunque, sostiene che il governo ne ha i poteri.

L’Inps vuole abbattere l’integrazione degli stipendi

Questa è solo una toppa di fronte all’emergenza buste paga. Non ci sarà una decurtazione rispetto ai mesi precedenti. Resta aperto il problema della quota di integrazione, aggiuntiva rispetto alla cigs base, che viene versata dall’Inps con il Fondo di solidarietà del trasporto aereo. Questo fondo consente di integrare fino all’80% dello stipendio effettivo l’indennità versata ai dipendenti di Alitalia in cigs.

Ai piloti in cigs fino a 5.000 euro la mese

Per i piloti significa percepire fino a 4.000-5.00 euro netti al mese, anziché i mille euro della cigs base. Per le altre categorie i valori sono molto più bassi. Lo stipendio dei naviganti ha una quota variabile legata alle ore di volo. Poiché nel 2020 i voli di Alitalia sono crollati del 70-80% a cuasa del Covid, l’Inps ha comunicato ad Alitalia che l’integrazione della cigs deve essere ricalcolata, in base al volato effettivo, perché il decreto interministeriale sulla materia prevede che si prenda come base di riferimento il periodo di 12 mesi precedenti, in questo caso si parla del periodo novembre 2019-ottobre 2020. Applicando questa regola ci sarebbe un abbattimento delle indennità soprattutto per i piloti e gli assistenti di volo.

La lettera al ministero del Lavoro

Leogrande ha scritto una lettera al ministero del Lavoro in cui chiede l'avvio di «un confronto istituzionale in relazione al decreto direttoriale con il quale è stata concessa l’autorizzazione al trattamento di Cigs per il periodo dal 1 novembre 2020 al 21 settembre 2021».