Alitalia, tamponi rapidi sui voli da Roma a Milano Linate dal 16 settembre Accordo sperimentale tra Alitalia e Aeroporti di Roma reso possibile da un'ordinanza del presidente della Regione Lazio Zingaretti di Gianni Dragoni

Alitalia dà il via alla sperimentazione dei tamponi rapidi sui voli da Roma Fiumicino a Milano Linate. Da mercoledì 16 settembre i passeggeri in partenza da Roma su 2 dei 7 voli giornalieri della compagnia su questa tratta dovranno dimostrare di non avere il Covid-19. Oltre a poter esibire un certificato medico di un tampone con esito negativo o un test sierologico fatto nelle 72 ore precedenti i passeggeri potranno fare il tampone a Fiumicino con esito rapido.

Ordinanza della Regione Lazio

La novità è frutto di un accordo sperimentale che coinvolge Alitalia e Aeroporti di Roma, la società di gestione dello scalo ed è regolata da un'ordinanza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che «Il Sole 24 Ore» è in grado di anticipare, secondo fonti autorevoli. L'ordinanza non è ancora stata ufficializzata.

Il test prima della partenza

Con questa disposizione si prevede per la prima volta la verifica che i passeggeri siano “Covid free” prima della partenza del volo, a differenza del test obbligatorio che è stato introdotto in Italia in agosto per i passeggeri in arrivo da Grecia, Croazia, Spagna e Malta. In astratto i passeggeri “sani” potrebbero quindi stare senza mascherina sull'aereo. La sperimentazione durerà fino al 16 ottobre.

Il tampone non si farà da Linate

Poiché la sperimentazione è introdotta dalla Regione Lazio, non ci sarà lo stesso obbligo nella direzione inversa, cioè per i passeggeri che si imbarcano a Linate diretti a Roma.

Possibile estensione al volo per New York

Uno dei 2 voli oggetto della sperimentazione è quello in partenza sa Fiumicino alle 13:30. In futuro il test del tampone preventivo e della dimostrazione di non avere il coronavirus potrebbe essere esteso ad altri voli di Alitalia, come quello per New York, l'unico volo a lungo raggio che attualmente viene datto dalla compagnia. Lo scopo della sperimentazione è migliorare la sicurezza per i passeggeri in partenza dal principale scalo di Alitalia, l'hub di Fiumicino.